Минспорт ввел усиленный пропускной режим на тренировочных базах

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта ввело усиленный контрольно-пропускной режим на спортивных объектах и тренировочных базах.

«Уважаемые спортсмены, тренеры, руководители органов управления в сфере спорта и спортивных организаций, специалисты отрасли. Призываем всех сохранять спокойствие, не допускать паники и ориентироваться только на официальные источники информации, будьте бдительны и осторожны, не поддерживайте провокационные настроения. Руководителям подведомственных учреждений, спортивных объектов и тренировочных баз находиться на постоянной связи, держать все процессы на оперативном контроле, ввести усиленный контрольно-пропускной режим и обеспечить безопасность всех, кто находится на территории. Будем едины под руководством президента России и будем действовать в соответствии с официальными решениями государства», — приводит слова Матыцина ТАСС.

24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.