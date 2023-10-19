Поздняков заявил, что в России спорт продолжает быть делом государственной важности

Президент ОКР Станислав Поздняков считает, что одним главных итогов заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта является то, что спорт остается делом государственной важности.

«Спорт, в том числе спорт высших достижений, остается делом государственной важности — наверное, это один из ключевых итогов заседания», — цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее Владимир Путин отметил, что спорт должен быть демократизирован. Он также добавил, что Россия готова развивать сотрудничество со всеми, кто дорожит ценностями спорта.