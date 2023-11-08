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Сегодня, 17:30

Председатель ФМФК о гибели Лесина: «Эта утрата невосполнима»

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Председатель федерации мини-футбола города Казани (ФМФК) Сергей Рожков прокомментировал «СЭ» гибель российского футболиста Алексея Лесина.

«Сложно говорить об этой утрате. Молодой парень ушел в самом расцвете сил. Эта утрата невосполнима. Лесин, как и все талантливые футболисты, играл за разные команды и стал близким не только для Чувашской республики, но и для Татарстана. Также он играл и за Ульяновск, и в финалах городской лиги в Москве. Он был частью большой футбольной семьи. Алексей был лидером своей команды, незаурядным человеком, очень амбициозным», — сказал Рожков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Церемония прощания с Лесиным состоится 12 ноября в Чебоксарах. В Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики его назвали одним из самых ярких игроков региона.

В разные годы футболист играл за «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

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