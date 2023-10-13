Россияне рассказали, на какое спортивное событие готовы поехать в другой город

Большинство россиян (25 процентов) готовы поехать в другой город только ради крупных международных спортивных событий — чемпионата мира по футболу или Олимпиады. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий tutu, проведенном для «СЭ».

В опросе приняли участие более 1000 человек по всей России. 22 процента россиян готовы поехать в другой город на футбольный матч, 8 процентов — на шахматный турнир, 7 процентов — на фигурное катание, 6 процентов — на хоккей.

Еще по 5 процентов опрошенных отправились бы в другой город на лыжные гонки/биатлон или на единоборства: бокс, ММА, капоэйра, самбо, дзюдо. 4 процента готовы съездить в другой город ради марафона, а волейбол, баскетбол, большой/настольный теннис и веломарафон набрали по 3 процента голосов.

По 2 процента россиян проголосовали за плавание, легкую атлетику/художественную гимнастику, а также за соревнования по бодибилдингу.