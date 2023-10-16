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Сегодня, 08:23

Президент Путин рассказал про спортивные связи Китая и России

Виктория Кравченко
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в спортивных отношениях России и Китая нет ни политической, ни экономической конъюнктуры.

«Важно, что наше спортивное взаимодействие лишено всяческой не только политической, но и экономической конъюнктуры. К сожалению, сегодняшний международный спорт все больше и больше погружается в коммерцию. У нас в наших спортивных отношениях ничего подобного нет и, надеюсь, никогда такого не будет», — цитирует Путина РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что надеется на проведение Игр стран СНГ в армянском Гюмри.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Кроме того, организация предложила запретить участие в соревнованиях спортсменам, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231016/svyazi-1902974058.html?in=l
Владимир Путин
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