В Госдуме РФ рассмотрят предоставление отпуска за успешную сдачу ГТО

В комитете Госдумы РФ по физической культуре и спорту сообщили о возможности предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за успешную сдачу комплекса ГТО.

«Авторами инициативы предлагается установить дополнительные меры поощрения для работников, выполняющих нормативы ГТО. В частности, освобождать работников от работы в день сдачи нормативов, но не более одного раза в рабочий год. А для работников, успешно сдавших такие нормативы, предусматривается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск — не менее двух календарных дней», — сказали ТАСС в комитете.

Заседание рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту пройдет 17 октября.