Психолог Маслова рассказала, почему жить вместе до свадьбы может быть губительно для отношений

Клинический психолог Екатерина Маслова перечислила плюсы от проживания вместе до свадьбы.

По словам специалиста, совместное проживание дает новый опыт. Кроме того, большим плюсом окажется поддержка, близость, развитие отношений, а также экономия.

«Жизнь вместе экономит время, поскольку можно разделить на двоих обязанности по дому, покупку продуктов, оплату счетов и т.д. Экономия касается и финансов, поскольку сокращаются расходы, например, на съем жилья, коммуналку, ужины в кафе, автомобиль», — приводит «Life.ru» слова Масловой.

К минусам психолог отнесла перестройку личных графиков, обострение одних и снижение интенсивности других чувств, неодобрение родительской семьи, разность во взглядах и обесценивание брака.

«Совместное житье может снизить для пары важность самого брака, так как большинство потребностей уже удовлетворены», — добавила она.

Поэтому эксперт рекомендует обсудить как можно больше вопросов, затрагивающих различные сферы жизни пары, до начала реализации своей идеи.