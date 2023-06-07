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Сегодня, 21:30

Психолог Маслова рассказала, почему жить вместе до свадьбы может быть губительно для отношений

Алина Савинова
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Клинический психолог Екатерина Маслова перечислила плюсы от проживания вместе до свадьбы.

По словам специалиста, совместное проживание дает новый опыт. Кроме того, большим плюсом окажется поддержка, близость, развитие отношений, а также экономия.

«Жизнь вместе экономит время, поскольку можно разделить на двоих обязанности по дому, покупку продуктов, оплату счетов и т.д. Экономия касается и финансов, поскольку сокращаются расходы, например, на съем жилья, коммуналку, ужины в кафе, автомобиль», — приводит «Life.ru» слова Масловой.

К минусам психолог отнесла перестройку личных графиков, обострение одних и снижение интенсивности других чувств, неодобрение родительской семьи, разность во взглядах и обесценивание брака.

«Совместное житье может снизить для пары важность самого брака, так как большинство потребностей уже удовлетворены», — добавила она.

Поэтому эксперт рекомендует обсудить как можно больше вопросов, затрагивающих различные сферы жизни пары, до начала реализации своей идеи.

Источник: https://life.ru/p/1584945
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