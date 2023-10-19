Путин поручил развивать в России справедливый спортивный арбитраж

Президент России Владимир Путин считает, что институт спортивного арбитража в стране пока слабоват. Он поручил развить его в независимую структуру. По его мнению, если не будет честной конкуренции, спорт не будет прогрессировать.

«Надо честно сказать, он работает у нас так пока, слабовато. И я прошу Министерство спорта, администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот инструмент, этот институт действенным, эффективным», — сказал Путин, выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава».

Ранее президент России также заявил, что страна будет обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры. По его словам, сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта и такого количества недостаточно.