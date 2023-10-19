На развитие спортивной инфраструктуры до 2026 года выделят около 120 миллиардов рублей

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал на форуме «Россия — спортивная держава», что общий объем средств, направленных на развитие спортивной инфраструктуры за период 2019-2026 годов, составит около 120 миллиардов рублей.

«Общий объем средств, направленных на развитие спортивной инфраструктуры капитального характера за период 2019-2026 годов, составит порядка 120 млрд рублей, что позволит открыть для населения страны более 600 объектов различного типа», — цитирует Матыцина ТАСС.