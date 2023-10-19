Путин считает, что Израиль и арабские страны могут исключить из мирового спорта

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что из-за ситуации в мире Израиль и арабские страны могут исключить из спорта.

«Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей. Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить», — цитирует Путина ТАСС.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке