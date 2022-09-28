28 сентября, 17:54
Главный тренер СКА Роман Ротенберг будет платить 25 семьям мобилизованных по 25 тысяч рублей ежемесячно, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
«Роман Ротенберг, главный тренер СКА Санкт-Петербург, присоединяется к нашему флешмобу и будет выплачивать 25 семьям мобилизованных из Питера по 25 тысяч рублей ежемесячно», — написала Симоньян в Telegram-канале.
Ранее Симоньян предложила обеспеченным людям выбрать по 100 мобилизованных россиян и платить их семьям ежемесячно.
В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.