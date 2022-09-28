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28 сентября, 17:54

Роман Ротенберг будет платить 25 семьям мобилизованных по 25 тысяч рублей ежемесячно

Главный тренер СКА Роман Ротенберг будет платить 25 семьям мобилизованных по 25 тысяч рублей ежемесячно, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Роман Ротенберг, главный тренер СКА Санкт-Петербург, присоединяется к нашему флешмобу и будет выплачивать 25 семьям мобилизованных из Питера по 25 тысяч рублей ежемесячно», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Ранее Симоньян предложила обеспеченным людям выбрать по 100 мобилизованных россиян и платить их семьям ежемесячно.

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

Источник: https://t.me/margaritasimonyan/12204
Роман Ротенберг
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