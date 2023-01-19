Шакира намерена построить бетонную стену, чтобы отгородиться от дома родителей Пике

Известная певица Шакира намерена построить стену, чтобы отгородиться от дома родителей своего бывшего сожителя Жерара Пике, сообщает Telemundo.

Источник Europa Press недавно зафиксировал vашину для смешивания цемента на территории участка Шакиры, где стена, по-видимому, должна быть возведена для разделения особняков.

Источник Hola! подтвердил, что планируется построить большую стену, чтобы отделить общие зоны, например, сад.

Хотя Шакира планирует переехать в Майами, штат Флорида, певица до сих пор остается дома в Барселоне из-за состояния здоровья своего 91-летнего отца, которому не следует совершать столь длительную поездку.

Испансие СМИ уже указывали, что певица разместила фигуру ведьмы на балконе, выходящем окнами на дом родителей Пике.