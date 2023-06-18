Шарапова показала, как ее жених из Британии учит сына русскому языку

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала трогательный снимок с сыном. Спортсменка показала ребенка на руках у его отца.

На фото возлюбленный спортсменки британец Александр Гилкс показывает карточки сыну с картинками и словами на русском языке.

«Папа медвежонка», — прокомментировала снимок Шарапова.

Мария Шарапова. Фото Соцсети

Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру в феврале 2020 года. Россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также по одном разу становилась чемпионкой Australian Open, Уимблдона и US Open.