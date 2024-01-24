Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Допинг

Сегодня, 15:35

Шветский призвал Зеппельта ответственнее относиться к своим публикациям

Telegram Дзен

Врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский высказал мнение, что немецкому журналисту Хайо Зеппельту следует в будущем ответственнее относиться к своим публикациям.

«Что бы я сказал Зеппельту? Наверное, что журналисты должны более ответственно относиться к своим публикациям, если только это не заказной материал, а у меня от всей этой истории сложилось именно такое впечатление», — приводит ТАСС слова Шветского.

В среду Никулинский районный суд Москвы признал правоту Шветского в иске по делу о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

«Конечно, без сенсаций теряется весь романтизм, но это долг профессии. Зеппельт взял за один из своих главных аргументов мою мнимую дисквалификацию, на чем и основывал все дальнейшие доводы, но при простом запросе в антидопинговое агентство можно было получить официальную информацию об отсутствии нарушения антидопинговых правил в моей биографии и закрыть тему. Или обратить внимание на мою работу на Олимпиаде в Пхенчхане, куда не могли попасть запятнанные допинговыми историями специалисты, на каждую фантазию, представленную им, мне пришлось аргументированно, документами с печатями отвечать», — сказал Шветский.

Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD в 2023 году на основании видеоматериала, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию запрещенного вещества в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине.

«До сих пор в публикациях пишут «врач Валиевой и Тутберидзе», но я никогда не был ничьим врачом — в течение восьми лет я был врачом сборной команды России по фигурному катанию, и это для меня принципиальный факт. И на данный момент я продолжаю находиться в штабе Федерации фигурного катания на коньках России, поэтому заголовки «бывший врач сборной» вызывают вопросы», — добавил Шветский.

Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе Валиевой, которая была взята на чемпионате России в декабре 2021 года, найдено запрещенное вещество.

Источник: ТАСС
2
Читайте также
Калинская проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Покер Цыплакова обеспечил «Спартаку» место в кубковой восьмерке
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» подписала новый большой контракт с Зерновым
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Сибирь» лишили очков: кто виноват
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Суд удовлетворил иск врача Шветского к журналисту Зеппельту

Кушанашвили — об уходе Минеева в зону СВО: «В глазах многих он истинный патриот, но для меня патриотизм в другом»