Шветский призвал Зеппельта ответственнее относиться к своим публикациям

Врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский высказал мнение, что немецкому журналисту Хайо Зеппельту следует в будущем ответственнее относиться к своим публикациям.

«Что бы я сказал Зеппельту? Наверное, что журналисты должны более ответственно относиться к своим публикациям, если только это не заказной материал, а у меня от всей этой истории сложилось именно такое впечатление», — приводит ТАСС слова Шветского.

В среду Никулинский районный суд Москвы признал правоту Шветского в иске по делу о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

«Конечно, без сенсаций теряется весь романтизм, но это долг профессии. Зеппельт взял за один из своих главных аргументов мою мнимую дисквалификацию, на чем и основывал все дальнейшие доводы, но при простом запросе в антидопинговое агентство можно было получить официальную информацию об отсутствии нарушения антидопинговых правил в моей биографии и закрыть тему. Или обратить внимание на мою работу на Олимпиаде в Пхенчхане, куда не могли попасть запятнанные допинговыми историями специалисты, на каждую фантазию, представленную им, мне пришлось аргументированно, документами с печатями отвечать», — сказал Шветский.

Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD в 2023 году на основании видеоматериала, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию запрещенного вещества в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине.

«До сих пор в публикациях пишут «врач Валиевой и Тутберидзе», но я никогда не был ничьим врачом — в течение восьми лет я был врачом сборной команды России по фигурному катанию, и это для меня принципиальный факт. И на данный момент я продолжаю находиться в штабе Федерации фигурного катания на коньках России, поэтому заголовки «бывший врач сборной» вызывают вопросы», — добавил Шветский.

Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе Валиевой, которая была взята на чемпионате России в декабре 2021 года, найдено запрещенное вещество.