Сколько рабочих дней после 1 мая до следующих выходных

По производственному календарю 2024 года россияне в честь Праздника Весны и Труда, который празднуется в среду, 1 мая, будут отдыхать четыре дня в период с 28 по 1 мая. С 22 по 28 апреля рабочая неделя станет шестидневной.

Рабочими днями после первомайских праздников станут четверг, 2 мая и пятница, 3 мая. Далее последуют традиционные выходные — суббота и воскресенье. На неделе с 6 по 12 мая россияне будут работать три дня — с 6 по 8 мая. При этом среда, 8 мая — сокращенный рабочий день. Праздничные выходные в честь Дня Победы, который будет отмечаться в четверг, 9 мая, утверждены с 9 по 12 мая.