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Сегодня, 19:06

Собянин объявил о переносе места строительства мечети в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин на официальном сайте сообщил, что мечеть на востоке Москвы построят не у Святого озера в районе Косино-Ухтомский, а выделят для нее участок недалеко от станции метро «Косино».

«С учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД. С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой — будет находиться в хорошей транспортной доступности», — написал Собянин.

Мэр отметил, что патриарх Кирилл и руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин обратились к нему с просьбй найти для строительства другое место.

Ранее сообщалось, что среди бойцов ММА возник конфликт на религиозной почве из-за возможного строительства мечети.

Источник: https://www.sobyanin.ru/o-situatsii-so-stroitelstvom-mecheti
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