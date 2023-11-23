Управляющий «Открытие Холдинга» требует 9,8 миллиарда от Алекперова и Федуна

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 миллиарда рублей солидарно с бывших совладельцев «Открытие Холдинга» Вагита Алекперова и Леонида Федуна и четырех связанных с ними компаний, сообщает РИА Новости.

«Конкурсный управляющий сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича, Gatecraft Limited, АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест», АО «Частные Активы» в пользу АО «Открытие Холдинг» убытков в размере 9 753 000 000 рублей», — цитирует Булатову РИА Новости.

До начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% этой кредитной организации. Бенефициарами «Открытие Холдинга» на тот момент были один из основателей банка «Открытие» Вадим Беляев, группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка «Открытие» Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.