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Сегодня, 15:23

В Федерации велоспорта заявили, что тренер не имел права выводить на трассу группу детей, которые попали в ДТП

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов прокомментировал ДТП в Ленинградской области с участием фуры и группы велосипедисток.

По словам Екимова, которые приводит ТАСС, у тренера, который сопровождал детей, не было разрешения на выезд на скоростную трассу.

«Понятно, что это федеральная трасса, но она не имеет статуса автомагистрали, и я не знаю, чем руководствовался человек, который принял решение выгнать группу девочек 14-15 лет», — сказал Екимов.

7 сентября фура по неустановленной причине наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области. В аварии погибло двое детей, еще шестеро пострадали.

Источник: ТАСС
Велоспорт
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