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Сегодня, 13:51

В Испании досрочно завершился чемпионат мира по сексу

Виктория Кравченко
Фото Global Look Press
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Чемпионат мира по сексу в Испании был досрочно завершен в связи с простудой и слабостью у некоторых участников, сообщается на странице организаторов в соцсети Х.

Чемпионом мира среди мужчин стал итальянец Капитано Эрик. Среди женщин лучшей стала Науси Лав из Швеции.

Изначально предполагалось, что его участники будут соревноваться до 5 апреля, но объявить победителей организаторам пришлось уже в конце марта.

Участник соревнований британец Маркус Лондон снялся из-за травмы ноги и вошел в судейскую коллегию турнира.

Еще одной причиной досрочного завершения турнира организатор чемпионата и президент Шведской федерации секса Драган Братич назвал дисквалификацию некоторых участников за употребление алкоголя и марихуаны по ходу проведения соревнований.
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