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Сегодня, 14:53

Журова об акции фанатов «Лацио»: «Это христианское понимание людей. Человеческое поведение»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на акцию памяти жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» со стороны фанатов «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (0:1).

«Это человеческое, нормальное поведение, вне политики и прочих элементов. Если же кто-то увидит в этом неправильную подоплеку, то это уже кощунство. Это христианское понимание людей», — сказала Журова «СЭ».

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным, во время стрельбы и пожара погибли 145 человек, еще 551 пострадал.

(Константин Передерий)

ФК Лацио
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