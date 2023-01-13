Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт потерял миллионы со своего инвестиционного счета

Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский спортсмен Усэйн Болт потерял несколько миллионов долларов, предположительно, из-за мошенничества сотрудника инвестиционной компании, сообщает Inside the Game.

Отдел финансовых расследований Ямайки начал расследование и изучают дело в инвестиционной компании Stocks and Securities Limited (SSL).

Предполагается, что к пропаже денег может быть причастен бывший сотрудник компании. Точная сумма ущерба не раскрывается. По данным Gleaner, речь идет о миллионах долларов.

Болт впервые заметил разногласия в своих счетах 11 декабря 2023 года.