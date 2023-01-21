Жерар Пике сфотографировался с русской моделью Ириной Шейк

Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике сделал совместное фото с русской моделью Ириной Шейк в Париже. Они посетили матч регулярного чемпионата НБА «Детройт» — «Чикаго» (108:126). Игра прошла 19 января в столице Франции «Аккор Арене».

На снимке, который завирусился в соцсетях, Пике обнимает Шейк, одетую в черную водолазку и брюки.

12 января певица Шакира, бывшая супруга Пике, написала песню про испанца. В новой композиции девушка прошлась по теме разрыва их отношений. Пара была вместе с лета 2010 по июнь 2022 года.

Шейк состояла в отношениях с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 2010-го по январь 2015 года.