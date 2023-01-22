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Сегодня, 16:37

Сотруднице арены стало плохо во время Кубка Первого канала, ее увезли на скорой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Помошь медиков.
Фото «СЭ»
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Как сообщает корреспондент «СЭ», одна из сотрудниц «ЦСКА Арены» почувствовала недомогание во время второго дня Кубка Первого канала в Москве. Ее быстро эвакуировали на карете скорой помощи.

Врачи оперативно сработали и положили женщину на носилки и увезли ее с арены. Как рассказал один из ее коллег, женщина «жива».

В воскресенье, 22 января, в Москве состоится второй день Кубка Первого канала-2023 по фигурному катанию. Сегодня участники представят произвольные программы.

Сначала на лед выйдут пары, затем мужчины, а закроют выступление женщины.

Кубок Первого канала по&nbsp;фигурному катанию. Кубок Первого канала-2023: команда Загитовой лидирует. Чем ответит команда Валиевой? Онлайн-трансляция
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