Сотруднице арены стало плохо во время Кубка Первого канала, ее увезли на скорой

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Как сообщает корреспондент «СЭ», одна из сотрудниц «ЦСКА Арены» почувствовала недомогание во время второго дня Кубка Первого канала в Москве. Ее быстро эвакуировали на карете скорой помощи.
Врачи оперативно сработали и положили женщину на носилки и увезли ее с арены. Как рассказал один из ее коллег, женщина «жива».
В воскресенье, 22 января, в Москве состоится второй день Кубка Первого канала-2023 по фигурному катанию. Сегодня участники представят произвольные программы.
Сначала на лед выйдут пары, затем мужчины, а закроют выступление женщины.