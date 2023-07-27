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Сегодня, 16:38

Журова отреагировала на новость о разрешении украинцам выступать на турнирах с россиянами

Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о разрешении украинцам выступать на турнирах с россиянами.

«Сначала они запретили своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, но потом увидели, мягко говоря, негативную ответную реакцию. Атлеты просто находились в стрессе и не знали, как себя вести.

Плюс украинцы боятся противостоять нашим, потому что опасаются: возможную неудачу могут приравнять на родине к поражению на фронте. Людям проще вообще не участвовать, чем потом сталкиваться с негативом со стороны болельщиков. А ведь МОК как раз выступает строго против того, чтобы через спорт шла рознь между двумя государствами. Так быть не должно", — заявила Журова RT.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет со спортсменов на участие в турнирах вместе с россиянами и белорусами.

Источник: rt.com
Светлана Журова
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