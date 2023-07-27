Премьеры фильмов в кинотеатрах: что смотреть в эти выходные и в августе

Биография фешен-фотографа, индийская история любви и приключения для детей.

Конец июля богат на премьеры, разнообразие жанров позволяет найти подходящую киноленту каждому. Можно интересно и с пользой провести ближайший уик-энд и начало следующего месяца.

Боксер

Категория: 16+

Страна: Казахстан

Жанр: биография

Режиссер: Акан Сатаев

Фильм по биографии известного казахстанского боксера Серика Сапиева. Спортсмен является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и обладателем золотой медали летних Олимпийских игр в Лондоне.

Свинка

Категория: 18+

Страна: Испания, Франция

Жанр: триллер

Режиссер: Карлота Переда

17-летняя Сара имеет проблемы с лишним весом, местные девчонки смеются над ней. Однажды героиня отправляется поплавать в городском бассейне, однако обидчицы крадут ее одежду. Ей ничего не остается, как идти домой в одном купальнике. План «подружек» провалился, потому что Сару похищает подозрительный тип.

Кадр из фильма «Реинкарнация. Новая глава». Фото Кадр из фильма «Реинкарнация. Новая глава»

Реинкарнация. Новая глава

Категория: 18+

Страна: Австралия

Жанр: триллер

Режиссер: Даина Рейд

Сара тяжело переживает смерть своего отца. Женщина закрылась в себе. Однажды ее семилетняя дочь находит кролика. После этого девочка начинает себя странно вести, утверждая, что теперь ее имя Элис. Ситуация усугубляется, когда Сара приезжает к матери, страдающей деменцией. Бабушка сразу же узнает внучку, хотя раньше ее никогда не видела, более того, называет ее Элис.

За Палыча!

Категория: 12+

Страна: Россия

Жанр: комедия

Режиссер: Андрей Богатырев

За Тему Голубя всегда вступается его влиятельный отец, который может решить любой вопрос. Но беззаботная жизнь заканчивается, когда мажор сталкивается с более влиятельным незнакомцем из столицы. Его отца снимают с выборов, семья лишается роскошного дома, а самого Тему отправляют на срочную службу в армию. Вернувшись, герой узнает, что его деда Палыча пытаются подставить и отобрать у него дом. Как быть: вернуться к прежней жизни или вступиться за Палыча?

Роки и Рани. История любви

Категория: 12+

Страна: Индия

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Каран Джохар

Темпераментный пенджабец Роки Рандхаве и бенгальская журналистка Рани Чаттерджи влюбляются друг в друга. Но что делать, если родители против этого союза? Молодые люди решают до свадьбы пожить с семьями друг друга в течение трех месяцев.

Пингвиненок Пороро. Нападение монстров

Категория: 6+

Страна: Южная Корея

Жанр: мультфильм, приключения

Режиссер: Пак Ён-гюн

Неизвестный вирус поражает все вокруг. В результате заражения Пороро с друзьями превратился в квадраты. Теперь им придется защитить игровое королевство.

Мишки-обнимашки

Категория: 6+

Страна: Польша, Китай

Жанр: мультфильм

Режиссер: Анна Блащик

Медвежонок Тедди вместе с отцом отправляется в интересное, но опасное приключение. Они пытаются отыскать Золотую землю, которая, как гласит легенда, считается бесконечным источником меда.

Ип Ман. Начало

Категория: 16+

Страна: Китай

Жанр: боевик

Режиссер: Ли Лимин

Главный герой Ип Ман отправляется на учебу в Гонконг. Но его спокойная и тихая жизнь в университете в один миг обрывается, когда на уроке английского языка местный преступник берет в заложники целый класс.

Кадр из фильма «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный». Фото Кадр из фильма «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный»

Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный

Категория: 18+

Страна: Германия

Жанр: биография

Режиссер: Геро фон Бем

Хельмут Ньютон — легендарный фешен-фотограф, он прославился провокационными и эротическими снимками женского тела. Ранее подобные фотографии еще не появлялись на страницах топовых глянцевых журналов.

Лучшие дни

Категория: 18+

Страна: Великобритания

Жанр: мюзикл

Режиссер: Коки Гидройч

Лучшие подруги не виделись целых 25 лет. В долгожданную встречу они отправляются в путешествие, чтобы вспомнить бурную молодость под песни легендарной группы Take That.

О чем говорят незнакомцы

Категория: 18+

Страна: Испания

Жанр: драма

Режиссер: Херардо Эрреро

Три супружеские пары попадают на групповой прием к психотерапевту. Однако вместо сеанса со специалистом на столе их ожидают восемь конвертов со странными и неожиданными заданиями. Чем завершится этот вечер?

Бизнес по-русски

Категория: 16+

Страна: Россия

Жанр: драма

Режиссер: Александр Цыренов

В стране локдаун из-за пандемии COVID-19. Главный герой боится потерять свой бизнес. Различные способы поддержания своего дела не приводят к положительному результату, ему остается только рисковать. Спасти могут лишь самые решительные действия.

Кадр из фильма «Девичник: Убойная ночь». Фото Кадр из фильма «Девичник: Убойная ночь»

Девичник: Убойная ночь

Категория: 18+

Страна: США

Жанр: боевик

Режиссер: Нил Лабут

Восемь девушек собираются на девичник на ферме на Калифорнийских холмах. Однако вечеринку портят злоумышленники в масках, которые окружили дом и открыли стрельбу. Одна из героинь — ветеран войны. Ей приходится преодолеть свои травмы и побороть страх, ведь нужно руководить противостоянием, чтобы защитить себя и своих подруг.

Чужак

Категория: 18+

Страна: Франция

Жанр: боевик

Режиссер: Ксавье Жанс

Сэм — бывший боксер, который попадает за решетку. Однако он успешно сбегает в Таиланд, где представляется другим человеком. Казалось бы, впереди новая жизнь, но его кулаки жаждут крови, а сердце — мести. Сэм легко наводит страх на преступный мир Бангкока.

Хвостатые пришельцы

Категория: 6+

Страна: США

Жанр: фантастика, семейный

Режиссер: Джейсон Мерфи

Брат и сестра вынуждены помочь затерявшимся пришельцам из космоса. Скрываясь от охотника за НЛО, инопланетные существа принимают облик собак. Вместе им предстоит преодолеть много препятствий, чтобы вернуть пришельцев домой.