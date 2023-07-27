Премьеры фильмов в кинотеатрах: что смотреть в эти выходные и в августе

Сегодня, 15:30
Конец июля богат на премьеры, разнообразие жанров позволяет найти подходящую киноленту каждому. Можно интересно и с пользой провести ближайший уик-энд и начало следующего месяца.
Категория: 16+
Страна: Казахстан
Жанр: биография
Режиссер: Акан Сатаев
Фильм по биографии известного казахстанского боксера Серика Сапиева. Спортсмен является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и обладателем золотой медали летних Олимпийских игр в Лондоне.
Категория: 18+
Страна: Испания, Франция
Жанр: триллер
Режиссер: Карлота Переда
17-летняя Сара имеет проблемы с лишним весом, местные девчонки смеются над ней. Однажды героиня отправляется поплавать в городском бассейне, однако обидчицы крадут ее одежду. Ей ничего не остается, как идти домой в одном купальнике. План «подружек» провалился, потому что Сару похищает подозрительный тип.
Категория: 18+
Страна: Австралия
Жанр: триллер
Режиссер: Даина Рейд
Сара тяжело переживает смерть своего отца. Женщина закрылась в себе. Однажды ее семилетняя дочь находит кролика. После этого девочка начинает себя странно вести, утверждая, что теперь ее имя Элис. Ситуация усугубляется, когда Сара приезжает к матери, страдающей деменцией. Бабушка сразу же узнает внучку, хотя раньше ее никогда не видела, более того, называет ее Элис.
Категория: 12+
Страна: Россия
Жанр: комедия
Режиссер: Андрей Богатырев
За Тему Голубя всегда вступается его влиятельный отец, который может решить любой вопрос. Но беззаботная жизнь заканчивается, когда мажор сталкивается с более влиятельным незнакомцем из столицы. Его отца снимают с выборов, семья лишается роскошного дома, а самого Тему отправляют на срочную службу в армию. Вернувшись, герой узнает, что его деда Палыча пытаются подставить и отобрать у него дом. Как быть: вернуться к прежней жизни или вступиться за Палыча?
Категория: 12+
Страна: Индия
Жанр: мелодрама, комедия
Режиссер: Каран Джохар
Темпераментный пенджабец Роки Рандхаве и бенгальская журналистка Рани Чаттерджи влюбляются друг в друга. Но что делать, если родители против этого союза? Молодые люди решают до свадьбы пожить с семьями друг друга в течение трех месяцев.
Категория: 6+
Страна: Южная Корея
Жанр: мультфильм, приключения
Режиссер: Пак Ён-гюн
Неизвестный вирус поражает все вокруг. В результате заражения Пороро с друзьями превратился в квадраты. Теперь им придется защитить игровое королевство.
Категория: 6+
Страна: Польша, Китай
Жанр: мультфильм
Режиссер: Анна Блащик
Медвежонок Тедди вместе с отцом отправляется в интересное, но опасное приключение. Они пытаются отыскать Золотую землю, которая, как гласит легенда, считается бесконечным источником меда.
Категория: 16+
Страна: Китай
Жанр: боевик
Режиссер: Ли Лимин
Главный герой Ип Ман отправляется на учебу в Гонконг. Но его спокойная и тихая жизнь в университете в один миг обрывается, когда на уроке английского языка местный преступник берет в заложники целый класс.
Категория: 18+
Страна: Германия
Жанр: биография
Режиссер: Геро фон Бем
Хельмут Ньютон — легендарный фешен-фотограф, он прославился провокационными и эротическими снимками женского тела. Ранее подобные фотографии еще не появлялись на страницах топовых глянцевых журналов.
Категория: 18+
Страна: Великобритания
Жанр: мюзикл
Режиссер: Коки Гидройч
Лучшие подруги не виделись целых 25 лет. В долгожданную встречу они отправляются в путешествие, чтобы вспомнить бурную молодость под песни легендарной группы Take That.
Категория: 18+
Страна: Испания
Жанр: драма
Режиссер: Херардо Эрреро
Три супружеские пары попадают на групповой прием к психотерапевту. Однако вместо сеанса со специалистом на столе их ожидают восемь конвертов со странными и неожиданными заданиями. Чем завершится этот вечер?
Категория: 16+
Страна: Россия
Жанр: драма
Режиссер: Александр Цыренов
В стране локдаун из-за пандемии COVID-19. Главный герой боится потерять свой бизнес. Различные способы поддержания своего дела не приводят к положительному результату, ему остается только рисковать. Спасти могут лишь самые решительные действия.
Категория: 18+
Страна: США
Жанр: боевик
Режиссер: Нил Лабут
Восемь девушек собираются на девичник на ферме на Калифорнийских холмах. Однако вечеринку портят злоумышленники в масках, которые окружили дом и открыли стрельбу. Одна из героинь — ветеран войны. Ей приходится преодолеть свои травмы и побороть страх, ведь нужно руководить противостоянием, чтобы защитить себя и своих подруг.
Категория: 18+
Страна: Франция
Жанр: боевик
Режиссер: Ксавье Жанс
Сэм — бывший боксер, который попадает за решетку. Однако он успешно сбегает в Таиланд, где представляется другим человеком. Казалось бы, впереди новая жизнь, но его кулаки жаждут крови, а сердце — мести. Сэм легко наводит страх на преступный мир Бангкока.
Категория: 6+
Страна: США
Жанр: фантастика, семейный
Режиссер: Джейсон Мерфи
Брат и сестра вынуждены помочь затерявшимся пришельцам из космоса. Скрываясь от охотника за НЛО, инопланетные существа принимают облик собак. Вместе им предстоит преодолеть много препятствий, чтобы вернуть пришельцев домой.