«Резче движения!». Как балерина из Ташкента научила спорту всех женщин СССР

Лилия Сабитова была звездой ритмической гимнастики на советском телевидении, но жизнь приготовила ей суровые испытания.

Зачастую травмы ставят крест на планах того или иного спортсмена — и ему приходится менять род своей деятельности. Однако для некоторых это становится не препятствием, а началом новой главы в жизни. Так случилось с Лилией Сабитовой, которая из-за тяжелой травмы была вынуждена покинуть балетную труппу Узбекского театра оперы.

После лечения балерина начала эстрадную деятельность и стала настоящей звездой ритмической гимнастики, получив приглашение стать ведущей программы на советском телевидении. Выпуски с Сабитовой остались в памяти многих зрителей старшего поколения и по сей день.

Балет

Лилия Рашитовна увлеклась танцами в достаточно юном возрасте и с детства занималась в балетной школе. В своей деятельности она соединила академическую подготовку и увлечение современными хореографическими системами. В 1971 году Сабитова окончила Ташкентское хореографическое училище, а спустя год отправилась на стажировку в Московское хореографическое училище. К сожалению, вскоре совсем еще молодая балерина получила тяжелые травмы ног и позвоночника. Некоторые врачи настаивали на том, чтобы Сабитова заканчивала с танцами. Она действительно достаточно долгое время не танцевала вообще, но в итоге после двухлетнего лечения начала свою деятельность в старейшей культурной организации столицы — «Москонцерте».

Впоследствии Сабитова встретила своего будущего супруга и стала балетмейстером, а уже в 1981 году — солисткой созданной Станиславом Власовым группы «Камерный балет». Именно он и стал ее мужем. Спустя четыре года Лилия получила приглашение на телевидение, которое сделало ее настоящей звездой.

Фурор

В 80-е редакция Центрального телевидения занималось поисками ведущих для программы «Ритмическая гимнастика». Для привлечения внимания к новой передаче специально подбирали красивых и обаятельных девушек. На эту роль отлично подходила и Сабитова — ее яркая внешность и ослепительная улыбка, безусловно, радовали мужскую часть населения.

Лилия приняла приглашение, и вскоре советские зрители увидели на экранах выпуски с ее участием. Балерина покорила публику того времени своей харизмой, улыбкой и, конечно же, манерой ведения тренировки по ритмической гимнастике. А реплика «Резче движения» хорошо запомнилась советской аудитории.

«Здравствуйте! Звучит легкая, ритмичная музыка, у вас хорошее настроение, вы ощущаете прилив сил. Приготовились, начинаем разминку!» — так начинался один из выпусков программы с участием Сабитовой.

Представители старшего поколения хорошо помнят обаятельную ведущую. Да и современные пользователи YouTube сумели оценить ее по достоинству:

«Мой папа любил смотреть эту передачу, я только когда вырос, понял почему».

«Сколько позитива! Мое детство!»

Переезд

Безусловно, свои таланты Сабитова демонстрировала не только на телеэкране. Лилия увлекалась многими направлениями балета: танцевала как классику, так и современные эстрадные постановки. В 1990 году она стала художественным руководителем коллектива «Московский Государственный театр балета Лилии Сабитовой».

Еще в 1987 году ей присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1995 году — народной артистки Российской Федерации. Она также снималась в кино: зрители могут увидеть ее в таких картинах, как «Рецепт ее молодости» и «Зимний вечер в Гаграх».

Сабитова гастролировала по многим странам мира в качестве художественного руководителя театра, балетмейстера и солистки. Лилия бывала в США, Китае, Аргентине, Франции, Португалии, Италии, Японии, Испании и Австралии.

Впоследствии Сабитова с мужем переехала за границу. С 2012 года они с супругом проживали на Кипре — эта страна полюбилась Лилии и Станиславу еще со времен гастрольных туров. И с тех пор они практически никак не фигурировали в информационном поле. Разве что после смерти балерины Майи Плисецкой в 2015 году Сабитова дала интервью в память о талантливой танцовщице.

Драма

Лишь в 2017 году Лилия Рашитовна вернулась в Россию и вновь появилась на телевидении. Повод для этого был весьма печальным: здоровье ее мужа, Станислава Власова, резко ухудшилось. Мужчина перенес инфаркт и находился в тяжелом состоянии. Сабитова пришла на программу «Мужское/женское» и поделилась тяжелыми новостями.

На Кипре врачи из местной клиники выставили счет за лечение в 15 тысяч евро. Таких средств у пары не было. Поэтому знаменитая балерина обратилась за помощью перевезти мужа в Москву, так как все попытки обращения в Большой театр, российское консульство и прочие инстанции не привели ни к каким результатам.

Выпуск программы на Первом канале назывался «Спасти Станислава Власова». А помощь Сабитовой в итоге оказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который посмотрел телепередачу и отдал поручение депутату Госдумы Адаму Делимханову отправить на Кипр медицинский борт.

Власова доставили в Москву и перевезли в реанимацию кардиологического отделения Первой университетской больницы в Москве. Врачи делали все возможное, однако спасти знаменитого хореографа не удалось. 8 ноября 2017 года его не стало.