«Резче движения!». Как балерина из Ташкента научила спорту всех женщин СССР

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Зачастую травмы ставят крест на планах того или иного спортсмена — и ему приходится менять род своей деятельности. Однако для некоторых это становится не препятствием, а началом новой главы в жизни. Так случилось с Лилией Сабитовой, которая из-за тяжелой травмы была вынуждена покинуть балетную труппу Узбекского театра оперы.
После лечения балерина начала эстрадную деятельность и стала настоящей звездой ритмической гимнастики, получив приглашение стать ведущей программы на советском телевидении. Выпуски с Сабитовой остались в памяти многих зрителей старшего поколения и по сей день.
Лилия Рашитовна увлеклась танцами в достаточно юном возрасте и с детства занималась в балетной школе. В своей деятельности она соединила академическую подготовку и увлечение современными хореографическими системами. В 1971 году Сабитова окончила Ташкентское хореографическое училище, а спустя год отправилась на стажировку в Московское хореографическое училище. К сожалению, вскоре совсем еще молодая балерина получила тяжелые травмы ног и позвоночника. Некоторые врачи настаивали на том, чтобы Сабитова заканчивала с танцами. Она действительно достаточно долгое время не танцевала вообще, но в итоге после двухлетнего лечения начала свою деятельность в старейшей культурной организации столицы — «Москонцерте».
Впоследствии Сабитова встретила своего будущего супруга и стала балетмейстером, а уже в 1981 году — солисткой созданной Станиславом Власовым группы «Камерный балет». Именно он и стал ее мужем. Спустя четыре года Лилия получила приглашение на телевидение, которое сделало ее настоящей звездой.
В 80-е редакция Центрального телевидения занималось поисками ведущих для программы «Ритмическая гимнастика». Для привлечения внимания к новой передаче специально подбирали красивых и обаятельных девушек. На эту роль отлично подходила и Сабитова — ее яркая внешность и ослепительная улыбка, безусловно, радовали мужскую часть населения.
Лилия приняла приглашение, и вскоре советские зрители увидели на экранах выпуски с ее участием. Балерина покорила публику того времени своей харизмой, улыбкой и, конечно же, манерой ведения тренировки по ритмической гимнастике. А реплика «Резче движения» хорошо запомнилась советской аудитории.
«Здравствуйте! Звучит легкая, ритмичная музыка, у вас хорошее настроение, вы ощущаете прилив сил. Приготовились, начинаем разминку!» — так начинался один из выпусков программы с участием Сабитовой.
Представители старшего поколения хорошо помнят обаятельную ведущую. Да и современные пользователи YouTube сумели оценить ее по достоинству:
«Мой папа любил смотреть эту передачу, я только когда вырос, понял почему».
«Сколько позитива! Мое детство!»
Безусловно, свои таланты Сабитова демонстрировала не только на телеэкране. Лилия увлекалась многими направлениями балета: танцевала как классику, так и современные эстрадные постановки. В 1990 году она стала художественным руководителем коллектива «Московский Государственный театр балета Лилии Сабитовой».
Еще в 1987 году ей присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1995 году — народной артистки Российской Федерации. Она также снималась в кино: зрители могут увидеть ее в таких картинах, как «Рецепт ее молодости» и «Зимний вечер в Гаграх».
Сабитова гастролировала по многим странам мира в качестве художественного руководителя театра, балетмейстера и солистки. Лилия бывала в США, Китае, Аргентине, Франции, Португалии, Италии, Японии, Испании и Австралии.
Впоследствии Сабитова с мужем переехала за границу. С 2012 года они с супругом проживали на Кипре — эта страна полюбилась Лилии и Станиславу еще со времен гастрольных туров. И с тех пор они практически никак не фигурировали в информационном поле. Разве что после смерти балерины Майи Плисецкой в 2015 году Сабитова дала интервью в память о талантливой танцовщице.
Лишь в 2017 году Лилия Рашитовна вернулась в Россию и вновь появилась на телевидении. Повод для этого был весьма печальным: здоровье ее мужа, Станислава Власова, резко ухудшилось. Мужчина перенес инфаркт и находился в тяжелом состоянии. Сабитова пришла на программу «Мужское/женское» и поделилась тяжелыми новостями.
На Кипре врачи из местной клиники выставили счет за лечение в 15 тысяч евро. Таких средств у пары не было. Поэтому знаменитая балерина обратилась за помощью перевезти мужа в Москву, так как все попытки обращения в Большой театр, российское консульство и прочие инстанции не привели ни к каким результатам.
Выпуск программы на Первом канале назывался «Спасти Станислава Власова». А помощь Сабитовой в итоге оказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который посмотрел телепередачу и отдал поручение депутату Госдумы Адаму Делимханову отправить на Кипр медицинский борт.
Власова доставили в Москву и перевезли в реанимацию кардиологического отделения Первой университетской больницы в Москве. Врачи делали все возможное, однако спасти знаменитого хореографа не удалось. 8 ноября 2017 года его не стало.