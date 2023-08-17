Анна Курникова: как сейчас выглядит и где живет звезда тенниса

Российская теннисистка — мама троих детей, вместе с семьей проживает в Майами.

Анна Курникова — одна из самых известных российских спортсменок в мире. После ухода звезды из большого спорта о ней не стали писать меньше, ведь она пересекалась с завидными женихами, работала моделью и была одной из самых богатых спортсменок 2000-х. Сегодня экс-теннисистка — мама троих детей и супруга испанского певца Энрике Иглесиаса.

Анна Курникова: д етство и юность

Анна из спортивной семьи: ее отец Сергей — чемпион России по греко-римской борьбе, преподавал в академии физкультуры, а мать Алла была тренером по большому теннису. Курниковы долго думали, какой вид спорта больше подойдет девочке: плавание, фигурное катание или теннис. Выбор пал на последний. При этом родители хотели, чтобы их дочь занималась спортом для поддержания здоровья, в детстве она часто болела гриппом и ангиной.

Фото из соцсетей Анны Курниковой

Фото из соцсетей Анны Курниковой

Фото из соцсетей Анны Курниковой

Фото из соцсетей Анны Курниковой

На первых занятиях тренеры отметили физические данные девочки, которые отлично подходили для тенниса. Курникова отличалась хорошей координацией и реакцией. В семь лет она приняла участие в первых соревнованиях. В 10-летнем возрасте Анна получила стипендию теннисной академии Ника Болетьери в США. Она поехала на просмотр с Маратом Сафиным, однако иностранные специалисты выбрали только ее.

Спортивная карьера Анны Курниковой

Курникова рано ворвалась в профессиональный теннис. Анна в 14 лет сыграла за сборную в Кубке Федерации в 1995 году, выступила на Олимпиаде-1996 в Атланте в статусе самой юной в истории участницы Игр из России (15 лет и 47 дней на момент дебюта) и была признана WTA новичком сезона.

В 16-летнем возрасте Анна дошла до полуфинала Уимблдона и уступила будущей чемпионке и партнерше по парному разряду Мартине Хингис. Эксперты высоко ценили игру юной россиянки, а она продолжила восхождение в рейтинге — в 1998 году вошла в топ-20, через пару лет — в топ-10 лучших теннисисток планеты.

Курникова не только переписала историю российского женского тенниса, но и вывела интерес в стране и мире на совершенно другой уровень. При этом Анна не смогла завоевать ни одного титула в одиночном разряде на уровне WTA (есть два трофея в ITF). С другой стороны, теннисистка построила успешную карьеру в паре с Хингис.

Курникова вместе с Хингис по два раза выиграла турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии (1999, 2002) и итоговый турнир WTA (1999, 2000). Всего Анна со швейцаркой завоевала 16 титулов и стала единственной россиянкой в статусе первой ракетки мира в парном разряде.

Теннисистка прекратила выступления из-за травм в 2003 году. На момент завершения профессиональной карьеры доход звезды оценивался в 50 миллионов долларов. Часть суммы спортсменка вложила в недвижимость и бизнес-проекты, это позволило ей приумножить сбережения.

При этом большие деньги стали причиной ссоры в семье Курниковых. У Анны были очень натянутые отношения с родителями. Когда спортсменка решила отказаться от помощи (мать и отец выполняли менеджерскую функцию), те решили подать в суд на дочь и забрать часть особняка в Майами. Роскошную виллу в США семья приобрела на заработанные дочерью деньги, когда будущая звезда была несовершеннолетней.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Жизнь Анны Курниковой после спорта

Биография Курниковой после завершения карьеры была даже ярче, чем на теннисном корте. Яркая блондинка мгновенно стала звездой мирового шоу-бизнеса. Первые шаги Анна начала делать в модельной и актерской сфере еще в нулевые. Теннисистка сыграла эпизодическую роль в фильме «Я, снова я и Ирен» (2000), партнерами по площадке были Джим Керри и Рене Зеллвегер. Девушка снялась в клипе на песню Escape («Побег», 2001) у Энрике Иглесиаса. Издание FHM включило российскую теннисистку в топ-100 самых сексуальных женщин современности. Часто ее можно было увидеть на обложках глянцевых журналов.

Анна была лицом нижнего белья, часов «Омега», ракеток «Йонекс», видеоигр и мобильных телефонов «Пегасо». Доходы звезды от рекламы значительно превышали гонорары от участия в турнирах. Издание The Mirror подсчитало, что заработок российской теннисистки в начале 2000-х составлял порядка 225 тысяч долларов в неделю.

Курникова не забывала и о теннисе. Анна принимала участие в выставочных и благотворительных турнирах.

Фото Global Look Press

История любви Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

Вокруг эффектной блондинки всегда крутились самые завидные женихи России. Она состояла в отношениях со звездными хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым. Федоров признался, что с ним Анна даже состояла в браке, но построить счастливую семейную жизнь у них не получилось. Курникова встретила любовь всей своей жизни на съемках клипа испанского музыканта Энрике Иглесиаса.

Красивой истории могло и не произойти, ведь во время съемок произошел один неприятный инцидент. У прекрасно выглядевшей девушки была воспалена губа, а по сценарию испанец должен был целоваться с теннисисткой. Но делать это звездный певец наотрез отказался, сказав, что не собирается прикасаться к «прыщавой малолетке». Правда, у гримеров получилось сделать внешность русской красавицы безупречной. Только впечатление у девушки уже были испорчены: «Наглец! Зазнайка! Отвратительный тип! Как он посмел?! Что он вообще о себе вообразил?»

Казалось, что о большой любви не может быть речи, но между молодыми людьми вспыхнули чувства. Их все чаще стали видеть вместе на светских мероприятиях. Федоров тем временем разорвал контракт с агентской фирмой, сведшей его супругу со звездой испанской эстрады. «Мне хотелось начать все заново — и профессиональную, и личную жизнь», — объяснял свое решение хоккеист.

Многие стали гадать, когда же будет свадьба? Слухи стали появляться уже через год после знакомства, когда на безымянном пальце Анны появилось долгожданное кольцо. Однако новостей о бракосочетании звезд долго не было. «Я счастлива в отношениях, вот что действительно важно», — говорила Курникова Women's Health.

До сих пор официальных заявлений пара не давала. Но СМИ спустя 22 года совместной жизни звезд писали, что они все-таки отправились под венец. Анна подлила масло в огонь: в соцсетях указала двойную фамилию Курникова-Иглесиас. Но как именно выглядела свадьба и была ли она роскошной, остается только догадываться.

Сколько слухов было о свадьбе, столько и о расставании. Периодически журналисты пишут, что пара рассталась. Но несмотря на домыслы, возлюбленные вместе уже более 20 лет и воспитывают троих детей.

Анна Курникова с Энрике Иглесиасом и детьми. Фото из соцсетей Анны Курниковой

Дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса

Из близкого окружения журналистам стало известно, что влюбленные много лет пытались зачать ребенка, но у них ничего не получалось. Лишь в 2017 году Иглесиас и Курникова впервые стали родителями — и сразу двух детей. У пары родились двойняшки: мальчик Николас и девочка Люси. Анна старалась тщательно скрывать от общественности свое положение, поэтому информация о том, что они стали родителями, произвела сенсацию.

Вторую беременность теннисистки также пытались не афишировать, но брат Энрике выдал секретную информацию. Так СМИ узнали, что Анна ждет третьего ребенка. В 2020 году на свет появились девочка Мария (Мэри).

Звездная пара время от времени выкладывают в свои соцсети семейный архив. Родители делятся с подписчиками, как растут их дети. И Анна дает понять, что она сейчас выглядит замечательно.

Где живет Анна Курникова

Музыкант и теннисистка обосновались на роскошной двухэтажной вилле в Майами еще в 2013 году, эксперты оценивают ее в 26 миллионов долларов. Семейное гнездышко находится в Бэй-Пойнте. Этот район считается тихим и при этом представительным. По соседству с ними живут голливудский актер Мэтт Дэймон, певец Рики Мартин и певица Шер. Рядом поселился и знаменитый отец Энрике Иглесиаса Хулио.

На территории дома имеются теннисный корт с баскетбольным щитом, открытый бассейн, большая лужайка, детская площадка, домик для охраны и рабочего персонала, гараж. Чтобы все это уместилось, даже пришлось приобрести два соседних участка, с которых полностью снесли все прежние постройки. Общая площадь составляет 2000 кв. метров. Также к территории прилегает частная пристань, откуда звезды отправляются на морские прогулки всем семейством на собственном катере.

Для дома Анна и Энрике выбрали оформление в стиле футуризм. Внешняя отделка выполнена из серого камня, а внутри преобладают белые и кремовые оттенки. В особняке — пять спален, которые имеют собственные ванные комнаты, просторная кухня с винным погребом и гостиная с домашним кинотеатром.

Анна Курникова сейчас: как выглядит звезда

Фото из соцсетей Анны Курниковой

Фото из соцсетей Анны Курниковой