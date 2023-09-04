Дарья Клишина: как сейчас выглядит и чем занимается самая красивая легкоатлетка России

Прыгунья в длину скрывала материнство и воспитывает двоих детей.

Если бы не спорт, эффектная блондинка легко могла бы построить карьеру в модельном бизнесе. Яркая внешность и красивая фигура позволяют ей приковывать к себе внимание миллионов. Россиянка не только блистала на легкоатлетической дорожке, но и на обложках глянцевых журналов. На ее страницу в Instagram (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) подписан даже Криштиану Роналду. Сейчас Дарья — мама двоих детей, а ее семья проживает в США.

Спортивная карьера Дарьи Клишиной

Клишина родилась 15 января 1991 года в Твери. Дарья из спортивной семьи, ее отец был легкоатлетом. Однако родители сперва отдали дочку на танцы, но физические данные не подходили для хореографии. В пять лет девочка начала играть в волейбол и только через семь лет пришла в легкую атлетику. Ее первым тренером был Юрий Кириллов, который подготовил 17 мастеров спорта СССР и России.

Однажды на городских соревнованиях 13-летнюю Клишину приметила специалист из Москвы Ольга Шемигон. Через год Дарья была зачислена в московское училище олимпийского резерва. Прыгунья собрала коллекцию золотых медалей на юниорском чемпионате мира и юношеской Олимпиаде (2007), молодежном чемпионате Европы (2009). В 2010 году атлетка выступила на первом чемпионате мира в помещениях и стала пятой. В 2011-м россиянка стала победительницей чемпионата Европы в помещениях и чемпионата Европы U-23, а также дебютировала на чемпионате мира, где заняла седьмое место.

В 2012 году прыгунья фигурировала во многих рейтингах самых сексуальных участниц Олимпиады в Лондоне, однако не поехала на Игры, так как сенсационно проиграла национальный отбор.

В 2013 году Клишина завоевала второе золото на чемпионате Европы в помещениях, стала чемпионкой летней универсиады в Казани и осталась седьмой на чемпионате мира в Москве. В том же году началась новая глава в ее спортивной карьере и биографии: прыгунья перебралась в США, где начала тренироваться у Лорена Сигрейва. Наиболее значимые успехи чемпионки России под началом этого специалиста — бронза чемпионата Европы в Цюрихе (2014) и серебро чемпионата мира в Лондоне (2017).

В 2016 году Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, которую допустили до Олимпиады в Рио (поскольку она жила и проходила допинг-контроль за пределами России). На Играх в Бразилии она стала девятой. Причем право выйти в сектор в ходе Игр ей пришлось доказывать в суде. Дарью обвиняли в манипуляции допинг-пробами во время ЧМ-2013, однако суд доказал ее невиновность. После этого Клишина стала единственной из всех россиян, кому в процессе антидопинговых санкций не надо было ежегодно обращаться за нейтральным статусом.

Впрочем, шансом на активные выступления на международной арене Дарья пользовалась не слишком активно, часто ссылаясь на травмы. Олимпиада-2020 в Токио летом 2021 года прошла для атлетки неудачно. В квалификации она травмировала ногу и выбыла из соревнований.

Дарья Клишина: спорт и фотосессии

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Фото из соцсетей Дарьи Клишиной

Фото из соцсетей Дарьи Клишиной

Как сейчас зарабатывает и где живет Дарья Клишина

Клишина в разное время была лицом энергетических напитков Red Bull, часов Seiko, спортивного бренда Nike. Сейчас девушка продолжает рекламировать разные товары в своих соцсетях. По признанию самой прыгуньи, после ухода из большого спорта интерес к ней упал.

«Рекламных предложений, чего греха таить, стало меньше, чем в те времена, когда активно выступала. Контракты чаще всего зависели от моих спортивных результатов в прямой пропорции. Хватает ли денег от рекламы? Я не была транжирой и создала определенную подушку безопасности», — сказала Клишина РИА «Новости Спорт». При этом спортсменка уверена, что если бы активнее вела себя в медиапространстве и выставляла свою личную жизнь напоказ, то контрактов было бы больше, но она осознанно выбрала закрытость.

После того как в 2013 году Клишина перебралась в США, она часто навещала родителей в России. Но жизнь на родине не входила в ее планы. «Не уверена, что вернусь в Россию по завершении карьеры. Уже обжилась и привыкла в США ко всему, обзавелась друзьями и знакомыми. Всегда присутствует ощущение, что возвращаюсь домой. Причем первые лет пять его не было, а недавно появилось. Рада возвращаться к родителям, но к ним я все равно еду в гости», — рассказывала Дарья RT.

Клишина обосновалась в Атланте, потому что туда переехал ее тренер. Своей недвижимостью в США спортсменка не обзаводилась, снимая квартиру. Отдыхать россиянка предпочитала в Майами, во время путешествий она выкладывала фото с флоридских пляжей или с Багамских островов.

Личная жизнь Дарьи Клишиной

Блондинка привлекала к себе внимание завидных женихов. Было известно, что Клишина состояла в отношениях с легкоатлетом из сборной России, правда, имя избранника девушка скрывала. Затем прыгунья встречалась со звездой НХЛ Евгением Малкиным. Пару видели вместе: Дарья даже приезжала в Магнитогорск, а хоккеист был замечен на чемпионате России по легкой атлетике. Свои отношения знаменитости не комментировали. Близкое окружение спортсменки говорило, что переезд в США мог быть как раз связан с форвардом. Однако Евгений расстался с легкоатлеткой после двух лет отношений и после начала своего романа с телеведущей Анной Кастеровой.

Клишина вскоре встретила любовь всей своей жизни. Только своего возлюбленного девушка скрывает от общественности. «У спортсменов и так вся жизнь напоказ. Поэтому хочется хотя бы личные моменты спрятать в маленькую коробочку», — объяснила она в интервью РИА «Новости».

Клишина даже не раскрывает, какой национальности ее возлюбленный. «Ни русский, и ни американец. Больше не скажу ничего. Одно только — что девять лет назад, когда переехала в Америку, для себя на 99,9% знала, что моим мужем или молодым человеком не будет американец, потому что мы не сойдемся менталитетами. Изначально такая установка была в голове. Конечно, что-то в итоге могло поменяться, но нет», — рассказала РИА «Новости» спортсменка, которая официально не заключала брак с отцом своих детей.

Материнство

Клишина — мама двоих сыновей. Первенец родился в 2018 году, второй ребенок — в 2022-м. Информацию о том, что она стала впервые мамой, Дарья скрывала почти четыре года. И сообщение удивило многих. «Я достаточно закрытый человек и никогда не афиширую свою личную жизнь. В 2017 году после чемпионата мира в Лондоне запланировала родить ребенка. Все сложилось удачно. Декретного отпуска у меня не было. В планах было скорейшее восстановление и возвращение в сектор. Я начала прыгать уже через восемь месяцев после родов», — сказала Клишина в одном интервью.

Старшего сына Дарья учит русскому языку. Кроме того, он также говорит на латышском, испанском и английском. Вторую беременность девушка не скрывала. Активно выкладывала фото с округлившимся животом и делилась советами с подписчиками о поддержании фигуры, питании. Прыгунья придерживается популярного мнения, что беременность не болезнь, поэтому вела активную жизнь, убрав из графика только режим и привычные тренировки. При этом спортсменка много занималась пилатесом, путешествовала до седьмого месяца.

Младший сын Клишиной имеет два гражданства — американское, так как он родился на территории страны, и одной из европейских стран. При этом гражданства РФ у него нет.

Как Дарья Клишина выглядит сейчас

Фото из соцсетей Дарьи Клишиной

Фото из соцсетей Дарьи Клишиной

Фото из соцсетей Дарьи Клишиной

Фото из соцсетей Дарьи Клишиной