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Как праздновали свадьбу Дасаев, Быстров, Гимаев. Уникальный фотоархив

Отдел фото «СЭ»
Ринат Дасаев, Владимир Быстров и Сергей Гимаев со своими супругами в день свадьбы.
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Редкие снимки бракосочетаний известных спортсменов.

14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина. Многие пары празднуют этот романтический праздник, дарят друг другу подарки и ходят на свидания, а кто-то даже выбирает эту дату для самого важного события в семейной жизни — свадьбы.

Как правило, бракосочетания знаменитостей проходят с большим размахом, но есть и те, кто предпочитает отпраздновать без лишней суеты в узком кругу друзей и родственников. Предлагаем заглянуть в фотоархивы и посмотреть, как проходили свадьбы спортсменов.

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Выдающийся хоккеист, тренер и комментатор Сергей Гимаев и его супруга Наталья пронесли свою любовь сквозь годы и сохранили на всю жизнь. На свадьбу арендовали две «Чайки», ездили на Воробьевы горы и отмечали в ресторане «Пекин». Свидетелем был Вячеслав Фетисов, а на празднование была приглашена вся команда ЦСКА во главе с Виктором Тихоновым.

Сергей Гимаев с супругой. Фото из личного архива
из личного архива

Теннисист Николай Давыденко познакомился с будущей супругой Ириной во время турнира в Чехии. По словам спортсмена, у него совершенно не было времени на организацию торжества, и всем занимались его друзья. Пара узаконила свои отношения в 2006 году.

Николай Давыденко с супругой. Фото Леонид Зинкевич
Леонид Зинкевич
Николай Давыденко с день свадьбы. Фото Леонид Зинкевич
Фото Леонид Зинкевич

В том же году в родном Санкт-Петербурге женился и полузащитник Владимир Быстров. Свидетелем на свадьбе стал лучший друг воспитанника «Зенита» Игорь Денисов, а одним из сюрпризов во время праздника стала пара живых свиней — символов «Спартака», за который в то время выступал футболист. Конечно же, поздравить молодоженов приехали игроки команд из Москвы и Санкт-Петербурга.

Владимир Быстров в супругой в зале для бракосочетаний. Фото Вячеслав Евдокимов
Вячеслав Евдокимов
Владимир Быстров в супругой. Фото Вячеслав Евдокимов
Вячеслав Евдокимов

Вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев впервые женился в январе 1985 года, а его избранницей стала гимнастка Нелли Гаас. Свидетелем на свадьбе был актер Александр Фатюшин, знакомый зрителям по роли хоккеиста Сергея Гурина в фильме «Москва слезам не верит». Довелось побывать на торжестве и обозревателю «СЭ» Александру Львову.

Свадьба Рината Дасаева. Фото из архива Александра Львова
из архива Александра Львова

С первой женой Ольгой легенда «Спартака» Федор Черенков познакомился еще в школе, они учились в одном классе. Свадьба состоялась в 1978 году, молодые заехали на Красную площадь и сфотографировались на память у Мавзолея Ленина.

Федор Черенков с супругой в день свадьбы. Фото из личного архива
из личного архива

В 1991 году состоялась свадьба полузащитника Игоря Корнеева, последнего чемпиона СССР в составе ЦСКА. Футболист носил невесту на руках прямо по улице и со своей лавстори попал в первый номер «СЭ».

Игорь Корнеев с супругой. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Владимир Быстров
Ринат Дасаев
фото
Николай Давыденко
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