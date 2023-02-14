Как праздновали свадьбу Дасаев, Быстров, Гимаев. Уникальный фотоархив

Редкие снимки бракосочетаний известн ы х спортсменов .

14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина. Многие пары празднуют этот романтический праздник, дарят друг другу подарки и ходят на свидания, а кто-то даже выбирает эту дату для самого важного события в семейной жизни — свадьбы.

Как правило, бракосочетания знаменитостей проходят с большим размахом, но есть и те, кто предпочитает отпраздновать без лишней суеты в узком кругу друзей и родственников. Предлагаем заглянуть в фотоархивы и посмотреть, как проходили свадьбы спортсменов.

Выдающийся хоккеист, тренер и комментатор Сергей Гимаев и его супруга Наталья пронесли свою любовь сквозь годы и сохранили на всю жизнь. На свадьбу арендовали две «Чайки», ездили на Воробьевы горы и отмечали в ресторане «Пекин». Свидетелем был Вячеслав Фетисов, а на празднование была приглашена вся команда ЦСКА во главе с Виктором Тихоновым.

из личного архива

Теннисист Николай Давыденко познакомился с будущей супругой Ириной во время турнира в Чехии. По словам спортсмена, у него совершенно не было времени на организацию торжества, и всем занимались его друзья. Пара узаконила свои отношения в 2006 году.

Леонид Зинкевич

Фото Леонид Зинкевич

В том же году в родном Санкт-Петербурге женился и полузащитник Владимир Быстров. Свидетелем на свадьбе стал лучший друг воспитанника «Зенита» Игорь Денисов, а одним из сюрпризов во время праздника стала пара живых свиней — символов «Спартака», за который в то время выступал футболист. Конечно же, поздравить молодоженов приехали игроки команд из Москвы и Санкт-Петербурга.

Вячеслав Евдокимов

Вячеслав Евдокимов

Вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев впервые женился в январе 1985 года, а его избранницей стала гимнастка Нелли Гаас. Свидетелем на свадьбе был актер Александр Фатюшин, знакомый зрителям по роли хоккеиста Сергея Гурина в фильме «Москва слезам не верит». Довелось побывать на торжестве и обозревателю «СЭ» Александру Львову.

из архива Александра Львова

С первой женой Ольгой легенда «Спартака» Федор Черенков познакомился еще в школе, они учились в одном классе. Свадьба состоялась в 1978 году, молодые заехали на Красную площадь и сфотографировались на память у Мавзолея Ленина.

из личного архива

В 1991 году состоялась свадьба полузащитника Игоря Корнеева, последнего чемпиона СССР в составе ЦСКА. Футболист носил невесту на руках прямо по улице и со своей лавстори попал в первый номер «СЭ».