«Его собаки живут лучше многих людей». До чего довела Хэмилтона любовь к животным

Один из любимых бульдогов семикратного чемпиона «Формулы-1» скончался два года назад, и спортсмен горюет до сих пор.

Льюис Хэмилтон считается одним из самый медийных автогонщиков планеты. Британец — первый спортсмен в истории «Формулы-1», одержавший 100 побед, а в 2020 году он повторил рекорд легендарного Михаэля Шумахера, выиграв семь чемпионских титулов. Ко всему этому стоит добавить, что гонщик «Мерседеса» является первым темнокожим пилотом в истории «Формулы-1».

Помимо успехов на треке, Хэмилтон продвигает свое имя в медийном поле, являясь одним из самых популярных спортсменов мира. Льюиса можно назвать завсегдатаем различных телепередач и радиошоу. Каждый год он работает над новыми проектами, в число которых входит открытие первой международной сети веганских бургерных Neat Burger, а также линия одежды TOMMYXLEWIS, разработанная совместно с модельером Томми Хилфигером. В 2020 году журнал TIME включил британца в список 100 самых влиятельных людей Земли. На сегодняшний день состояние гонщика оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов, что делает его самым высокооплачиваемым гонщиком в истории «Формулы-1», а также самой богатой звездой британского спорта.

Поклонники Хэмилтона отмечают, что Льюис живет как настоящая голливудская звезда: на его соцсети подписано 30 миллионов человек, а в его близкий круг общения входят такие селебрити, как Дензел Вашингтон, Брэд Питт, Леброн Джеймс, Фарелл Уильямс и Том Брэди. Также британцу в разное время приписывали романы с певицами Николь Шерзингер и Рианной, а также с моделями Ириной Шейк, Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.

А еще Льюис обожает своих собак. Несложно догадаться, что человек с образом жизни мировой кинозвезды желает того же и для своих любимых питомцев.

Бульдог Роско. Фото Global Look Press

Зарплата бульдога — 700 долларов в день

Дома у Хэмилтона живут английские бульдоги Роско и Коко. Роско появился в жизни Льюиса в 2013 году, и это была любовь с первого взгляда. «Теперь у меня есть приятель. Я всегда хотел собаку, и в детстве у меня были лабрадоры — у мамы было пять собак, у отца тоже была собака, и я всегда хотел завести свою, просто раньше не было возможности. Но теперь я счастлив» — делился эмоциями Хэмилтон о новом друге.

С этого момента Роско стал путешествовать везде вместе со своим хозяином. Льюис даже смог уговорить прежнего промоутера чемпионата мира Берни Экклстоуна выписать для своего питомца пропуск в паддок. В дни «Гран-при» Роско становится одной из звезд гонок — вокруг него всегда фотографы, а сам спортсмен часто сажает его в кабину своего гоночного болида. Разумеется, не во время заездов.

Годом позднее к сладкой парочке присоединилась Коко, которая стала путешествовать вместе с ними. Учитывая, как часто Хэмилтон путешествует по миру, бульдогам может позавидовать львиная доля людей нашей планеты. На Земле осталось очень мало мест, где не побывали Роско и Коко. Как любят отмечать фанаты и журналисты, собаки Хэмилтона живут лучше, чем многие люди.

Популярность Роско и Коко росла пропорционально популярности их хозяина. И если в 2016 году на их соцсети было подписано 80 тысяч человек, то сейчас насчитывается уже почти 700 тысяч подписчиков. У Роско есть даже своя собственная карьера. По словам Хэмилтона, бульдог работает в модельном агентстве и получает 700 долларов в день плюс угощения.

Льюис Хэмилтон и Коко. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Мое сердце разбито

Идиллия собачника Хэмилтона оборвалась два года назад. В 2020 году пилот «Мерседеса» сообщил своим болельщикам о смерти Коко.

На своих страницах в социальных сетях спортсмен опубликовал большой пост, в котором скорбит о потере своего питомца: «Моя маленькая девочка Коко умерла дома, рядом со своей семьей. Ее маленькое сердечко не выдержало. Мы думаем, что это был приступ. Я пытался привести её в чувство, но все было бесполезно. У нее был самый лучший день, такой счастливой я не видел ее очень давно... В этот последний день мы прожили вместе особый момент, который я никогда не забуду. Ей было всего шесть лет, она была здорова и счастлива. Мое сердце разбито...»

По словам британца, единственное, что помогает пережить утрату, — это любовь к Роско. Несколько дней назад бульдогу исполнилось десять лет — и по собачьим меркам он уже старичок. Об этом не мог не сообщить и сам гонщик: «Мы столько пережили вместе. Ощущение, что мы выросли вместе. Он мой лучший друг и такое благословение в моей жизни. Роско, папа любит тебя».