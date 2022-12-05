«Его собаки живут лучше многих людей». До чего довела Хэмилтона любовь к животным

Сегодня, 07:00
Льюис Хэмилтон считается одним из самый медийных автогонщиков планеты. Британец — первый спортсмен в истории «Формулы-1», одержавший 100 побед, а в 2020 году он повторил рекорд легендарного Михаэля Шумахера, выиграв семь чемпионских титулов. Ко всему этому стоит добавить, что гонщик «Мерседеса» является первым темнокожим пилотом в истории «Формулы-1».
Помимо успехов на треке, Хэмилтон продвигает свое имя в медийном поле, являясь одним из самых популярных спортсменов мира. Льюиса можно назвать завсегдатаем различных телепередач и радиошоу. Каждый год он работает над новыми проектами, в число которых входит открытие первой международной сети веганских бургерных Neat Burger, а также линия одежды TOMMYXLEWIS, разработанная совместно с модельером Томми Хилфигером. В 2020 году журнал TIME включил британца в список 100 самых влиятельных людей Земли. На сегодняшний день состояние гонщика оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов, что делает его самым высокооплачиваемым гонщиком в истории «Формулы-1», а также самой богатой звездой британского спорта.
Поклонники Хэмилтона отмечают, что Льюис живет как настоящая голливудская звезда: на его соцсети подписано 30 миллионов человек, а в его близкий круг общения входят такие селебрити, как Дензел Вашингтон, Брэд Питт, Леброн Джеймс, Фарелл Уильямс и Том Брэди. Также британцу в разное время приписывали романы с певицами Николь Шерзингер и Рианной, а также с моделями Ириной Шейк, Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.
А еще Льюис обожает своих собак. Несложно догадаться, что человек с образом жизни мировой кинозвезды желает того же и для своих любимых питомцев.
Дома у Хэмилтона живут английские бульдоги Роско и Коко. Роско появился в жизни Льюиса в 2013 году, и это была любовь с первого взгляда. «Теперь у меня есть приятель. Я всегда хотел собаку, и в детстве у меня были лабрадоры — у мамы было пять собак, у отца тоже была собака, и я всегда хотел завести свою, просто раньше не было возможности. Но теперь я счастлив» — делился эмоциями Хэмилтон о новом друге.
С этого момента Роско стал путешествовать везде вместе со своим хозяином. Льюис даже смог уговорить прежнего промоутера чемпионата мира Берни Экклстоуна выписать для своего питомца пропуск в паддок. В дни «Гран-при» Роско становится одной из звезд гонок — вокруг него всегда фотографы, а сам спортсмен часто сажает его в кабину своего гоночного болида. Разумеется, не во время заездов.
Годом позднее к сладкой парочке присоединилась Коко, которая стала путешествовать вместе с ними. Учитывая, как часто Хэмилтон путешествует по миру, бульдогам может позавидовать львиная доля людей нашей планеты. На Земле осталось очень мало мест, где не побывали Роско и Коко. Как любят отмечать фанаты и журналисты, собаки Хэмилтона живут лучше, чем многие люди.
Популярность Роско и Коко росла пропорционально популярности их хозяина. И если в 2016 году на их соцсети было подписано 80 тысяч человек, то сейчас насчитывается уже почти 700 тысяч подписчиков. У Роско есть даже своя собственная карьера. По словам Хэмилтона, бульдог работает в модельном агентстве и получает 700 долларов в день плюс угощения.
Идиллия собачника Хэмилтона оборвалась два года назад. В 2020 году пилот «Мерседеса» сообщил своим болельщикам о смерти Коко.
На своих страницах в социальных сетях спортсмен опубликовал большой пост, в котором скорбит о потере своего питомца: «Моя маленькая девочка Коко умерла дома, рядом со своей семьей. Ее маленькое сердечко не выдержало. Мы думаем, что это был приступ. Я пытался привести её в чувство, но все было бесполезно. У нее был самый лучший день, такой счастливой я не видел ее очень давно... В этот последний день мы прожили вместе особый момент, который я никогда не забуду. Ей было всего шесть лет, она была здорова и счастлива. Мое сердце разбито...»
По словам британца, единственное, что помогает пережить утрату, — это любовь к Роско. Несколько дней назад бульдогу исполнилось десять лет — и по собачьим меркам он уже старичок. Об этом не мог не сообщить и сам гонщик: «Мы столько пережили вместе. Ощущение, что мы выросли вместе. Он мой лучший друг и такое благословение в моей жизни. Роско, папа любит тебя».
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)