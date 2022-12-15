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15 декабря, 23:00

Красавица-шведка Сильвстедт могла стать профессиональной горнолыжницей. Но предпочла съемки в мужских журналах

Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
Отдел спорта «СЭ»
Виктория Сильвстедт.
Фото Global Look Press
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Почему топ-модель из Швеции променяла спорт на карьеру глянцевой дивы.

Топ-модель Виктория Сильвстедт в юности была перспективной горнолыжницей и даже входила в состав юниорской сборной Швеции. Но ее жизнь изменила тяжелая травма, из-за которой ей пришлось отказаться от профессионального спорта. Тем не менее шведка не стала впадать в депрессию и ставить на себе крест. Ей удалось найти и успешно реализовать себя в других сферах, а также стать известной на весь мир.

Спорт

Виктория росла в маленькой деревушке Шеллефтео на севере Швеции. В семье было еще двое детей. Отец девушки также был связан со спортом — он являлся капитаном местной лыжной команды. Сильвстедт в детстве увлекалась верховой ездой и мечтала стать ветеринаром. Но в итоге выбрала другой вид спорта — который был очень популярен на ее родине — и в пять лет начала заниматься горными лыжами.

В 1989 году она стала четвертой на чемпионате Швеции среди молодежи в дисциплине «гигантский слалом». Виктория считалась перспективной спортсменкой. И даже была членом юношеской шведской лыжной национальной сборной. Но ее отношения с профессиональным спортом завершились, толком не начавшись.

Виктория Сильвстедт. Фото Global Look Press
Виктория Сильвстедт.
Фото Global Look Press

Плечо

До 16 лет Сильвстедт занималась только горными лыжами и подавала большие надежды. Но один турнир полностью перевернул ее жизнь — во время соревнований с Викторией произошел несчастный случай. Юная спортсменка получила тяжелую травму плеча. Повреждение было настолько серьезным, что у девушки просто не осталось выбора. О дальнейшем будущем в профессиональном спорте не могло быть и речи.

«Я попала в серьезную аварию во время скоростного спуска, и моя мама сказала, что я больше никогда не буду участвовать в гонках. Конечно, папа был расстроен, потому что хотел, чтобы я прошла весь путь до Олимпийских игр», — рассказала Виктория о завершении спортивной карьеры.

Впрочем, девушка не стала впадать в депрессию, а наоборот — довольно быстро нашла себе новое занятие. Близкие помогли ей в новых начинаниях.

Виктория Сильвстедт. Фото Global Look Press
Виктория Сильвстедт.
Фото Global Look Press

Модель

Помимо спортивных навыков Сильвстедт обладала яркими внешними данными. Мама Виктории отправила ее фотографии на конкурс красоты. Именно с этого началась модельная карьера экс-горнолыжницы. «Мама прислала мои фотографии на конкурс «Мисс Гавайские тропики», где я заняла первое место. Там находился скаут, и в итоге я получила контракт с крупнейшим модельным агентством в Стокгольме. Затем моя сестра отправила мои снимки на «Мисс Швеция», когда мне было почти 18 лет, и я заняла там второе место. Когда я окончила школу, то покинула родину и направилась в Париж, сказав маме, что вернусь после лета. Но я так и не вернулась», — рассказала Сильвстедт.

Виктория быстро освоилась в новой сфере и сотрудничала с такими брендами, как Giorgio Armani, Chanel, Christian Dior и Givenchy. Она появилась на обложках известных мировых глянцевых изданий: Maxim, Vanity Fair, Glamour, GQ и многих других. В одном из номеров Playboy она стала Playmate месяца, а в 1997 году Виктории достался спортивный суперкар Porsche и денежный приз — сто тысяч долларов за титул девушки года журнала Playboy.

Виктория Сильвстедт. Фото Global Look Press
Виктория Сильвстедт.
Фото Global Look Press

Скандал

Именно с одним из самых известных журналов для взрослых во многом связана известность бывшей спортсменки. Но для самой Сильвстедт эта съемка обернулась семейным скандалом: дело в том, что она стала первой шведской моделью, которая появилась на обложке данного издания за тот год. Это не понравилось маме девушки.

«Поначалу это был большой скандал: все из-за всех новостей о том, что я стала первой шведской моделью Playboy в этом году. Мама спросила меня, почему я так долго была в Лос-Анджелесе. Я ответила, что у меня была съемка. Наконец, она попросила номер телефона, чтобы связаться со мной, и когда она позвонила и услышала: «Особняк «Плейбоя», то была в замешательстве и повесила трубку», — поделилась Виктория.

В дальнейшем Сильвстедт еще несколько раз появилась на обложке Playboy. А также плотно обосновалась в шоу-бизнесе: много снималась в кино, записала собственный альбом, работала телеведущей. Ей очень помогли иностранные языки: она отлично знает английский, итальянский и французский. Спортивный опыт девушке в медийной карьере также пригодился — Виктория работала ведущей на спортивном телеканале во время зимней Олимпиады в Ванкувере.

В настоящее время бывшей горнолыжнице уже 48 лет, но она по-прежнему прекрасно выглядит и поддерживает отличную физическую форму — занимается плаванием, гимнастикой и йогой.

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0
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Аргентина
-
:
-
Франция
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Хорватия
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Англия
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Франция
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10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
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Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
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A 20.11 19:00
Катар
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0
2
B 21.11 16:00
Англия
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6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
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0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
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0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
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Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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