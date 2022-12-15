Красавица-шведка Сильвстедт могла стать профессиональной горнолыжницей. Но предпочла съемки в мужских журналах

Почему топ-модель из Швеции променяла спорт на карьеру глянцевой дивы.

Топ-модель Виктория Сильвстедт в юности была перспективной горнолыжницей и даже входила в состав юниорской сборной Швеции. Но ее жизнь изменила тяжелая травма, из-за которой ей пришлось отказаться от профессионального спорта. Тем не менее шведка не стала впадать в депрессию и ставить на себе крест. Ей удалось найти и успешно реализовать себя в других сферах, а также стать известной на весь мир.

Спорт

Виктория росла в маленькой деревушке Шеллефтео на севере Швеции. В семье было еще двое детей. Отец девушки также был связан со спортом — он являлся капитаном местной лыжной команды. Сильвстедт в детстве увлекалась верховой ездой и мечтала стать ветеринаром. Но в итоге выбрала другой вид спорта — который был очень популярен на ее родине — и в пять лет начала заниматься горными лыжами.

В 1989 году она стала четвертой на чемпионате Швеции среди молодежи в дисциплине «гигантский слалом». Виктория считалась перспективной спортсменкой. И даже была членом юношеской шведской лыжной национальной сборной. Но ее отношения с профессиональным спортом завершились, толком не начавшись.

Виктория Сильвстедт. Фото Global Look Press

Плечо

До 16 лет Сильвстедт занималась только горными лыжами и подавала большие надежды. Но один турнир полностью перевернул ее жизнь — во время соревнований с Викторией произошел несчастный случай. Юная спортсменка получила тяжелую травму плеча. Повреждение было настолько серьезным, что у девушки просто не осталось выбора. О дальнейшем будущем в профессиональном спорте не могло быть и речи.

«Я попала в серьезную аварию во время скоростного спуска, и моя мама сказала, что я больше никогда не буду участвовать в гонках. Конечно, папа был расстроен, потому что хотел, чтобы я прошла весь путь до Олимпийских игр», — рассказала Виктория о завершении спортивной карьеры.

Впрочем, девушка не стала впадать в депрессию, а наоборот — довольно быстро нашла себе новое занятие. Близкие помогли ей в новых начинаниях.

Виктория Сильвстедт. Фото Global Look Press

Модель

Помимо спортивных навыков Сильвстедт обладала яркими внешними данными. Мама Виктории отправила ее фотографии на конкурс красоты. Именно с этого началась модельная карьера экс-горнолыжницы. «Мама прислала мои фотографии на конкурс «Мисс Гавайские тропики», где я заняла первое место. Там находился скаут, и в итоге я получила контракт с крупнейшим модельным агентством в Стокгольме. Затем моя сестра отправила мои снимки на «Мисс Швеция», когда мне было почти 18 лет, и я заняла там второе место. Когда я окончила школу, то покинула родину и направилась в Париж, сказав маме, что вернусь после лета. Но я так и не вернулась», — рассказала Сильвстедт.

Виктория быстро освоилась в новой сфере и сотрудничала с такими брендами, как Giorgio Armani, Chanel, Christian Dior и Givenchy. Она появилась на обложках известных мировых глянцевых изданий: Maxim, Vanity Fair, Glamour, GQ и многих других. В одном из номеров Playboy она стала Playmate месяца, а в 1997 году Виктории достался спортивный суперкар Porsche и денежный приз — сто тысяч долларов за титул девушки года журнала Playboy.

Виктория Сильвстедт. Фото Global Look Press

Скандал

Именно с одним из самых известных журналов для взрослых во многом связана известность бывшей спортсменки. Но для самой Сильвстедт эта съемка обернулась семейным скандалом: дело в том, что она стала первой шведской моделью, которая появилась на обложке данного издания за тот год. Это не понравилось маме девушки.

«Поначалу это был большой скандал: все из-за всех новостей о том, что я стала первой шведской моделью Playboy в этом году. Мама спросила меня, почему я так долго была в Лос-Анджелесе. Я ответила, что у меня была съемка. Наконец, она попросила номер телефона, чтобы связаться со мной, и когда она позвонила и услышала: «Особняк «Плейбоя», то была в замешательстве и повесила трубку», — поделилась Виктория.

В дальнейшем Сильвстедт еще несколько раз появилась на обложке Playboy. А также плотно обосновалась в шоу-бизнесе: много снималась в кино, записала собственный альбом, работала телеведущей. Ей очень помогли иностранные языки: она отлично знает английский, итальянский и французский. Спортивный опыт девушке в медийной карьере также пригодился — Виктория работала ведущей на спортивном телеканале во время зимней Олимпиады в Ванкувере.

В настоящее время бывшей горнолыжнице уже 48 лет, но она по-прежнему прекрасно выглядит и поддерживает отличную физическую форму — занимается плаванием, гимнастикой и йогой.