Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 14:10

Фараон и египетская сила, Фредди Крюгер и «новый русский»: Овечкин с женой и другие спортсмены на Хэллоуин

Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Отдел фото «СЭ»
Александр Овечкин и Анастасия Шубская, Кори Гауфф, Михаил и Елизавета Сергачев
Александр Овечкин и Анастасия Шубская, Кори Гауфф, Михаил и Елизавета Сергачев.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Праздничные образы спортсменов на 31 октября.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и Анастасия Шубская традиционно выбрали для праздника парные костюмы. Форвард предстал в образе древнеегипетского фараона, а его супруга — царицы. Кто-то узнает в образе хоккеиста Тутанхамона, а его супруги — Клеопатру.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Иван Барбашев с женой Ксенией перевоплотились в героев сериала «Тед Лассо». Популярная история о тренере по американскому футболу, которого наняли в качестве менеджера в футбольную команду из пригорода Лондона.

Хоккеист Иван Барбашев с супругой Ксенией

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и его жена Елизавета приняли участие в вечеринке в стиле 90-х. Малиновый пиджак, цепь и солнцезащитные очки — характерные атрибуты «нового русского» того времени.

Попробуете найти на командном фото «Далласа» Евгения и Анну Дадоновых? Подсказка: российский форвард и его супруга выбрали образы футболиста и чирлидерши.

Командное фото «Далласа» на праздновании Хеллоуина

Одноклубники по «Каролине» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов пришли на вечеринку «Ураганов» настоящими супергероями — ниндзя и Черной пантерой.

Хоккеисты Дмитрий Орлов и Андрей Свечников

Бывший нападающий Виктор Тихонов примерил на себя роль зубной феи.

Хоккеист Виктор Тихонов

Яков Тренин из «Нэшвилла» и его девушка Валерия выбрали для праздника героев фильма «Матрица».

Яков Тренин и его девушка Валерия

Путешествие «Аризоны» в Австралию перед стартом сезона, видимо, настолько впечатлило Владислава Гаврикова и Кевина Фиала, что для вечеринки они нарядились кенгуру.

Хоккеисты Владислав Гавриков и Кевин Фиала с женами

«Ваш худший кошмар», — так описала свой образ теннисистка Кори Гауфф, решившая воплотить в жизнь образ маньяка-убийцы Фредди Крюгера из серии фильмов «Кошмар на улице Вязов».

Теннисистка Кори Гауфф

Еще одна теннисистка Эжени Бушар отмечала праздник с подругами на крыше высотки. Подруги не слишком заморачивались в выборе костюма, ограничившись лишь привлекательными образами и маской женщины-кошки.

Теннисистка Эжени Бушар

Ждем обновления от других звезд, Марии Шараповой, Серены Уильямс и не только.

Источник фото: соцсети спортсменов

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Дмитрий Орлов
Иван Барбашев
Михаил Сергачев
Яков Тренин
Фото
Кори Гауфф
9
0
Читайте также
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

История Мэттью Перри: успех и трагедия звезды культового сериала «Друзья»