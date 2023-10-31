Фараон и египетская сила, Фредди Крюгер и «новый русский»: Овечкин с женой и другие спортсмены на Хэллоуин

Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей

Праздничные образы спортсменов на 31 октября.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и Анастасия Шубская традиционно выбрали для праздника парные костюмы. Форвард предстал в образе древнеегипетского фараона, а его супруга — царицы. Кто-то узнает в образе хоккеиста Тутанхамона, а его супруги — Клеопатру.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Иван Барбашев с женой Ксенией перевоплотились в героев сериала «Тед Лассо». Популярная история о тренере по американскому футболу, которого наняли в качестве менеджера в футбольную команду из пригорода Лондона.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и его жена Елизавета приняли участие в вечеринке в стиле 90-х. Малиновый пиджак, цепь и солнцезащитные очки — характерные атрибуты «нового русского» того времени.

Попробуете найти на командном фото «Далласа» Евгения и Анну Дадоновых? Подсказка: российский форвард и его супруга выбрали образы футболиста и чирлидерши.

Одноклубники по «Каролине» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов пришли на вечеринку «Ураганов» настоящими супергероями — ниндзя и Черной пантерой.

Бывший нападающий Виктор Тихонов примерил на себя роль зубной феи.

Яков Тренин из «Нэшвилла» и его девушка Валерия выбрали для праздника героев фильма «Матрица».

Путешествие «Аризоны» в Австралию перед стартом сезона, видимо, настолько впечатлило Владислава Гаврикова и Кевина Фиала, что для вечеринки они нарядились кенгуру.

«Ваш худший кошмар», — так описала свой образ теннисистка Кори Гауфф, решившая воплотить в жизнь образ маньяка-убийцы Фредди Крюгера из серии фильмов «Кошмар на улице Вязов».

Еще одна теннисистка Эжени Бушар отмечала праздник с подругами на крыше высотки. Подруги не слишком заморачивались в выборе костюма, ограничившись лишь привлекательными образами и маской женщины-кошки.

Ждем обновления от других звезд, Марии Шараповой, Серены Уильямс и не только.

Источник фото: соцсети спортсменов