Золотой знак ГТО - только начало. История Николая Колодяжного

Даже после 70 лет можно не просто быть в прекрасной форме, но и перевыполнить нормативы ГТО в два раза.

Николай Терентьевич Колодяжный родился 21 февраля 1949 года. В его семье спорт всегда был в большом почете, и Николай Терентьевич передал эту традицию собственным детям, а те — своим. Главным увлечением Николая Терентьевича всегда было плавание: он не помнит времени, когда не умел держаться на воде. Во время службы в ВМФ его пригласили в команду по морскому пятиборью. Здесь соревнуются в пяти дисциплинах: плавании, парусных гонках, стрельбе из пневматического пистолета, гребле на ялах и беге. Поначалу нашему герою было тяжело, но он собрал волю в кулак и стал по-настоящему крепким пятиборцем.

Однако в профессиональный спорт Колодяжный решил не идти и после окончания службы связал свою жизнь с комбинатом хлебопродуктов. Это предприятие находится в Славянске-на-Кубани, где и живет Николай Терентьевич. Долгие годы он работал мастером цеха, а в 1999 году вышел на пенсию. Свободного времени стало больше, и Николай Терентьевич, конечно, решил посвятить его спорту. Тогда к его любимому плаванию добавились велосипед (пенсионер проезжает до 30 км в день!) и спортивная ходьба.

Любая физическая активность полезна для здоровья, но постепенно Колодяжный понял, что по-настоящему мотивирован только тогда, когда есть с кем соревноваться. Ведь нужны достижения. Пенсионеру и пришли на помощь нормативы возрожденного в 2000-х Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который сегодня реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Цель ГТО — физическое воспитание молодежи, развитие массового спорта и оздоровление страны. А помимо этого — воспитание в людях таких качеств, как дисциплинированность, стойкость и целеустремленность. Именно они и позволили Николаю Колодяжному долгие годы поддерживать отличную форму, и в октябре 2020 года он впервые выполнил нормативы ВФСК ГТО на золотой знак отличия по 17-й ступени (возрастная группа от 65 до 69 лет). В этой категории нормативы сдаются по пяти дисциплинам — смешанное передвижение (бег и скандинавская ходьба), сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине и плавание на 25 метров.

Результат Николая Терентьевича был впечатляющим. Если бы это было возможно, он мог бы претендовать сразу на два золотых знака отличия, перевыполнив некоторые нормативы в два раза! Например, сгибание рук он сделал 16 раз, в то время как для получения золотого знака достаточно восьми. Туловище из положения лежа на спине поднял 28 раз за минуту — при нормативе 14. Смешанное передвижение на 2000 метров Николай Терентьевич закончил за 13 минут 37 секунд при нормативе 19. Но наилучший результат он показал, конечно же, в плавании — 20 секунд при нормативе 2 минуты 30 секунд!

С тех пор Николай Терентьевич постоянно участвует в фестивалях ВФСК ГТО. Осенью 2023 года он снова выполнил нормативы, теперь уже 18-й ступени. И при переходе в новую категорию сумел даже улучшить предыдущие результаты: проплыл 25 метров за 19 секунд, сократил время смешанного передвижения на 34 секунды и поднял туловище из положения лежа 34 раза.

Николай Колодяжный.

Вот что значат упорные тренировки! Николай Терентьевич не собирается останавливаться на достигнутом. «Чувствую себя бодрым и полным сил, которых достаточно, чтобы в очередной раз сдать эти нормативы. Дай бог каждому, чтобы занимались и не болели. Вот это самое главное», — говорит он.

Тим Усков