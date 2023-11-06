Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 18:00

Спортивные лиги в CША обвинили в расизме против белых. Неожиданный поворот за океаном

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Гонщик NASCAR Бубба Уоллес во время акции Black Lives Matter.
Гонщик NASCAR Бубба Уоллес во время акции Black Lives Matter.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Прецедентное разбирательство в Америке.

Про левый поворот на Западе и чрезвычайную инклюзивность общества в Северной Америке и Европе можно каждый день смотреть по телевизору, поэтому углубляться в тему вряд ли имеет смысл. Но действительно, за последние годы, особенно после BLM, идея негласной квоты для темнокожих в жюри «Оскара», в фильмах и на публичных мероприятиях глубоко проникла в американские умы. А как известно из Ньютона (знал бы он о наших проблемах!), действие равно противодействию — так что параллельно активизируются американские консерваторы и «реднеки». И вот дошло до первых судебных исков против дискриминации белых. Под огнем — автогоночная серия NASCAR и бейсбольная MLB.

Фото Getty Images

В чем дело?

Юристы из организации America Legal First подали за последние полгода несколько жалоб на самые разные американские организации — MLB, NASCAR McDonalds, Starbucks, Morgan Stanley — и утверждают, что компании нарушают статью 7 Акта о гражданских правах, который был принят в рамках борьбы против дискриминации и сегрегации. Джон Кеннеди до него не дожил, но закон внес решающую лепту в строительство нового американского общества. В нем содержатся положения о запрете расовой и половой (слово «гендерной» появилось позже) дискриминации.

Однако вряд ли кто-то мог предполагать 60 лет назад, что закон будут трактовать в обратную сторону.

Маэ-Беренис Мейте. Темнокожая фигуристка выбрала программу против расизма и за BLM. Но что-то пошло не так

Юридическая группа Миллера обвиняет компании, последней из которых стал NASCAR, в нарушениях при приеме на работу и фаворитизме в пользу темнокожих. В случае с автогонками America Legal First даже называет конкретную программу — Rev Racing. Юрист компании Ник Бэрри объясняет: «Эта незаконная деятельность не должна продолжаться. NASCAR должна отбирать гонщиков не по расовой принадлежности и полу, а по умению водить машину. Любая расовая дискриминация неправильна, даже если она отвечает модной сегодня задаче «социальной справедливости». Серия действительно прописывает в правилах, что на эту программу могут податься только женщины или расовые меньшинства.

Жалоба подана в Комиссию по равным возможностям при занятости США. Ранее юридическая компания подала жалобы против крупных гигантов — например, к McDonald's возникли претензии из-за публичных заявлений на сайте о стремлении повысить процент меньшинств среди сотрудников компании. До 35% - солидное меньшинство, согласитесь.

Фото Getty Images

Есть ли проблема?

Руководитель NASCAR (это частная, а не государственная компания) Стив Фелпс отверг обвинения:

— Я горжусь работой, которую мы проделали в области улучшения разнообразия. Мы собираемся продолжить наши усилия, чтобы вся страна, весь мир приходили на трибуны и смотрели нас по телевидению. Это про любовь к гонкам. Я думаю, гонки — прекрасная возможность для людей объединиться. Мы будем увеличивать нашу фан-базу в каждом сегменте населения, среди молодых, старых, черных, белых, мужчин и женщин, везде. Именно так мы собираемся расти.

Хельмут Марко и&nbsp;Серхио Перес. «Надо помнить, что он — мексиканец». Советника «Ред Булл» обвиняют в расизме

Притом что историй об обратном расизме в США действительно хватает, скорее история напоминает аксиому Эскобара (погуглите, если не встречали, так как ее объяснение не совсем цензурно). С одной стороны, в начале XXI века была провозглашена «пострасовая Америка» без предрассудков, только вот черный расизм тоже существует. В 2016 году произошла знаковая история: блогер-миллионник Джоуи Сэладс провел социальный эксперимент. Сначала постоял с плакатом «Black Lives Matter» («Черные жизни важны») в белом районе, предлагая прохожим выразить свою поддержку движению. Они преимущественно не соглашались и отвечали, что не делают различий между людьми по цвету кожи. Но когда смельчак Джоуи пошел в черный район с плакатом «All Lives Matter» («Все жизни важны»), то моментально подвергся нападению. Конечно, всегда можно обвинить автора ролика в монтаже или подставе, но 15 миллионов просмотров этого ролика свидетельствуют, что проблема есть.

Комментарии под новостью про жалобу в NASCAR тоже диаметрально противоположные: от «слава богу, нашлись адекватные люди» до «пора усмирить этих белых нацистов».

С другой стороны, конкретно в NASCAR претензии юристов выглядят, как бы сказать, гиперболизированно. 92% гонщиков серии — американские белые мужчины. В высшем дивизионе один темнокожий пилот, один американский азиат и один латинос. Автогонки всегда оставались пристанищем консерваторов — там нередко можно встретить флаг конфедератов и немейнстримные заявления. В конце концов, юристам можно заняться НБА — там соотношение противоположное.

Логотип &laquo;Вашингтон Коммандерс&raquo;. В Америке снова заспорили о «расистских» названиях клубов. Новый виток толерантности

На сайте организации упоминаются победы в отдельных делах, но большинство из них против госорганов. Сомнительно, чтобы частную компанию обязали прикрыть программу по разнообразию после жалобы «юристов-патриотов».

НБА
0
Читайте также
Ходыкин — о судействе: «Мы не можем требовать результата. Только требовать работы от самих себя»
Навка рассказала, что тренер Линичук разбила их дуэт с Костомаровым
Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
В Малом театре рассказали о состоянии худрука Юрия Соломина
Матвиенко оценила выступление SHAMAN
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Активист Николай Долгов: один из важнейших организаторов ГТО