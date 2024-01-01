Воздушный поцелуй пловчих-красавиц, Загитова в пижаме, Кокорин в тапочках: российские спортсмены встретили Новый год

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В этом материале «СЭ» мы покажем с помощью фотоотчетов, как спортсмены из России отпраздновали Новый год. Кто-то отмечал его в кругу семьи и близких, а некоторые провожали 2023-й с друзьями.
Даниил Медведев проводит новогодние праздники вместе с семьей в Монако.
Пловчихи-подруги Анна Егорова и Юлия Ефимова могли бы посоревноваться в том, чье платье было красивее. Но разве тут нужно делать выбор — обе прекрасны.
Александр Кокорин встречает 2024 год в забавных домашних тапочках.
Алина Загитова в новогодней пижаме думает о прекрасном.
Для фото у елки Дмитрий Баринова позвал не только свою семью, но и четвероногого друга.
Гимнасты Дарья и Никита Нагорные устроили вечеринку в советском стиле.
Хоккеист Никита Гусев все еще из тех, кто вызывает на Новый год Деда Мороза и Снегурочку.
Футболист «Спартака» Михаил Игнатов может претендовать на самое серьезное фото ночи.
Стильные Валерий Карпин и его жена Дарья.
Елизавета Туктамышева процитировала один из своих любимых подкастов:
«Всех с наступающим, друзья! Хочу поздравить вас фразой, которую услышала в одном из любимых подкастов: пусть 2024 год будет лучше, чем вы о нем думаете!»
Семья Глушаковых отмечает праздник в спартаковских цветах.
Новогодние Александр Овечкин и Анастасия Шубская: хоккеист скромен, а его жена продемонстрировала стройные ноги и занятные очки.
Судя по геопозиции в соцсетях, бывший российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят провожал 2023 год в компании близких в Монако. Только посмотрите на его шляпу.
Семья Смоловых недавно стала на одного человека больше, поэтому и Новый год получился счастливее. Тем более, когда в гости приехали друзья Владислав Игнатьев и Павел Мамаев.
Алексей Миранчук с женой отметил новый, 2024-й год в Италии. С настроением у футболиста и его возлюбленной полный порядок. Надеемся, его следующий год в профессиональном плане сложится лучше предыдущего.