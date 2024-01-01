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Сегодня, 14:45

Воздушный поцелуй пловчих-красавиц, Загитова в пижаме, Кокорин в тапочках: российские спортсмены встретили Новый год

Загитова, Кокорин и другие звезды спорта из России опубликовали новогодние фото
Отдел фото «СЭ»
Анна Егорова и Юлия Ефимова, Алина Загитова, Александр Кокорин.
Фото Соцсети
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2024 год наступил во всем мире.

В этом материале «СЭ» мы покажем с помощью фотоотчетов, как спортсмены из России отпраздновали Новый год. Кто-то отмечал его в кругу семьи и близких, а некоторые провожали 2023-й с друзьями.

Даниил Медведев

Даниил Медведев проводит новогодние праздники вместе с семьей в Монако.

Фото Соцсети

Анна Егорова и Юлия Ефимова

Пловчихи-подруги Анна Егорова и Юлия Ефимова могли бы посоревноваться в том, чье платье было красивее. Но разве тут нужно делать выбор — обе прекрасны.

Фото Соцсети

Александр Кокорин

Александр Кокорин встречает 2024 год в забавных домашних тапочках.

Фото Соцсети

Алина Загитова

Алина Загитова в новогодней пижаме думает о прекрасном.

Фигуристка Алина Загитова.
Фото Соцсети

Дмитрий Баринов

Для фото у елки Дмитрий Баринова позвал не только свою семью, но и четвероногого друга.

Фото Соцсети

Дарья и Никита Нагорные

Гимнасты Дарья и Никита Нагорные устроили вечеринку в советском стиле.

Фото Соцсети

Никита Гусев

Хоккеист Никита Гусев все еще из тех, кто вызывает на Новый год Деда Мороза и Снегурочку.

Фото Соцсети

Михаил Игнатов

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов может претендовать на самое серьезное фото ночи.

Футблоист "Спартака" Михаил Игнатов.
Фото Соцсети

Валерий Карпин

Стильные Валерий Карпин и его жена Дарья.

Фото Соцсети

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева процитировала один из своих любимых подкастов:
«Всех с наступающим, друзья! Хочу поздравить вас фразой, которую услышала в одном из любимых подкастов: пусть 2024 год будет лучше, чем вы о нем думаете!»

Фото Telegram

Денис Глушаков

Семья Глушаковых отмечает праздник в спартаковских цветах.

Фото Соцсети

Александр Овечкин

Новогодние Александр Овечкин и Анастасия Шубская: хоккеист скромен, а его жена продемонстрировала стройные ноги и занятные очки.

Фото Соцсети

Даниил Квят

Судя по геопозиции в соцсетях, бывший российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят провожал 2023 год в компании близких в Монако. Только посмотрите на его шляпу.

Фото Соцсети

Федор Смолов

Семья Смоловых недавно стала на одного человека больше, поэтому и Новый год получился счастливее. Тем более, когда в гости приехали друзья Владислав Игнатьев и Павел Мамаев.

Фото Соцсети

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук с женой отметил новый, 2024-й год в Италии. С настроением у футболиста и его возлюбленной полный порядок. Надеемся, его следующий год в профессиональном плане сложится лучше предыдущего.

Фото Соцсети
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