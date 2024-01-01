История Леры Кудрявцевой: от «Песни года» до свадьбы с хоккеистом Макаровым

Телеведущая и хоккеист воспитывают дочку.

Лера Кудрявцева

Дата рождения: 19 мая 1971 года.

Место рождения: Усть-Каменогорск, СССР.

Рост: 167 см. Вес: 51 кг.

Начало карьеры: 1995 год.

Детство и юность

Валерия Кудрявцева родилась в казахстанском Усть-Каменогорске. Ее родители Лев и Александра Кудрявцевы были рядовыми научными работниками. У нее также есть старшая сестра Оксана. Сейчас она успешный бизнесмен.

«В детстве дико стеснялась своего имени. Все были нормальными Машами, Олями, Ленами, а я Лера...Ну что к чему? Мама хотела назвать меня Настей, а папа пошел и зарегистрировал как Валерия. Семья в шоке, но папа был непреклонен. Это сейчас мое имя часто встречается, а тогда я была экзотикой», — рассказывала Кудрявцева.

Учеба в школе ей давалась легко, также она была главной активисткой в классе. А вот поведение Кудрявцевой оставляло желать лучшего. Но учителя прощали ей детские шалости за социальную активность. Изначально девочка мечтала стать врачом и стюардессой. Ближе к 11-му классу она поняла, что хочет быть артисткой.

После окончания школы она поступила на режиссерский факультет культпросветучилища в родном городе. Параллельно работала в местном Доме культуры, именно здесь девушка и познакомилась с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком, который вместе с коллективом приехал в Усть-Каменогорск на гастроли. Поэтому, когда ее старшая сестра позвала к себе в Москву, она сразу же согласилась. Ведь помимо того, что ее возлюбленный жил в столице, Лера давно мечтала перевестись в ГИТИС на актерское отделение факультета эстрады.

Фото Global Look Press

Карьера на телевидении

Изначально Кудрявцева начинала покорять Москву не как телеведущая, а как бэк-вокалистка у популярных артистов. Среди них Богдан Титомир, Евгений Осин, Игорь Саруханов. На телевидение ее привел актер Игорь Верник, который увидел в ней талант и амбиции. Тогда проходил кастинг в программу «Партийная зона» на телеканале «ТВ-6», именно Верник посоветовал пойти Кудрявцевой на пробы. Яркая девушка успешно прошла отбор. Лера сразу же зарекомендовала себя как профессионал. Так, с 1995-го она помимо «Партийной зоны» вела «Музобоз» (ТВ-6) и «Испытание верности» (Муз-ТВ). Была участницей проекта «Клуб бывших жен». Позже она стала ведущей главных песенных фестивалей — «Песня года», «Премия Муз-ТВ» и «Новая волна».

Актерское образование способствовало тому, что ее приглашали на роли в кино и сериалы. Дебют в кинематографе состоялся в 2004-м в сериале «Улицы разбитых фонарей 6». Она также снималась в продолжении ленты «Улицы разбитых фонарей 7 и 8» (2006, 2007). После этого вышли комедия «Самый лучший фильм» (2007) и мелодрама «На крыше мира» (2008) с участием теледивы.

Также на счету Леры съемки в таких фильмах, как «Очень русский детектив» (2008), «Искатели приключений» (2012) и «О, счастливчик» (2009).

В 2009 году ей предложили вести вместе с Андреем Разыграевым программу «Культурный обмен», которая выходила на телеканале «ТВЦ». В 2013 году у теледивы появились авторская программа «Шоу с Лерой Кудрявцевой» на «Муз-ТВ». К ней в студию приходили звезды российского шоу-бизнеса.

С 2016-го Кудрявцева ведет шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Известные артисты и музыканты отвечают на откровенные вопросы — и за искренние ответы они получают деньги. Также Лера ведет шоу «Звезды сошлись» вместе с Оскаром Кучерой. Российские звезды обсуждают громкие новости шоу-бизнеса.

Яркая блондинка часто попадает на обложки глянцевых журналов. Самой громкой была фотосессия для издания MAXIM в 2011 году.

Фото Global Look Press

Личная жизнь

Телеведущая была замужем три раза, а также крутила романы с завидными женихами. Первым супругом Леры Кудрявцевой был барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Брак просуществовал всего два года — с 1990-го по 1992-й. В семье телезвезда родила сына, которого назвали Жаном в честь актера Жан-Клода Ван Дамма. Причиной разлада супругов стали частые измены музыканта. Девушка тяжело переживала развод. Она пристрастилась к алкоголю, ей была диагностирована депрессия.

Второй раз теледива отправилась под венец в 2004-м. Избранником стал бизнесмен Матвей Морозов. На момент свадьбы они были знакомы лишь три месяца. Спустя три года семья распалась. Морозов угодил под стражу из-за мошенничества. Вступая в отношения с мужчиной, девушка не знала, что это не первая его судимость. Ранее он привлекался по тяжелой статье.

Затем в ее жизни был многолетний роман с популярным певцом Сергеем Лазаревым (с 2008-го по 2012-й). Влюбленная пара часто появлялась на светских мероприятиях, ездила вместе отдыхать. Пара готовилась стать родителями, но на втором месяце беременности Кудрявцева потеряла ребенка. В итоге до свадьбы дело так и не дошло. При этом им удалось сохранить не только рабочие, но и дружеские отношения. Многие не верили в эти отношения, считая, что это был пиар-роман.

Кудрявцева недолго была одинока. Уже через несколько месяцев после расставания с Лазаревым Лера познакомилась с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет.

«В 2012 году, кроме работы и дома, я ничего не видела. И вот решили летом с девочками выбраться «в люди». Сидели большой компанией, и тут мимо проходил парень, с которым мы пересеклись взглядами. Я начала ерзать на стуле, а если честно, пыталась развернуться поудобнее, чтобы его рассмотреть. Как потом утверждал, я ему строила глазки. Короче, парень подходит ко мне, и мы знакомимся. 16 лет разница в возрасте», — писала Кудрявцева в своих соцсетях.

Роман развивался стремительно, уже в 2013-м теледива получила предложение руки и сердца прямо в такси.

«Он достал коробочку и сказал: «Встретишь со мной старость?» Я не ожидала. Он говорит: «Только попробуй сказать «нет». Если скажешь «нет», то я тебя сейчас убью». И я сказала, конечно же, да», — вспоминает Кудрявцева.

Спустя пять лет брака телеведущая подарила супругу дочку, которую назвали Марией. Девочка появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса (США). Лера признавалась, что забеременеть у нее получилось только после третьей попытки ЭКО.

Периодически появляются новости (в частности, об этом писала «Телепрограмма») о том, что пара на грани развода, но сами супруги никак это не комментируют. После завершения спортивной карьеры семью в основном обеспечивает Кудрявцева, Макаров находится в поиске себя.

Фото Global Look Press

Лера Кудрявцева сейчас

Кудрявцева продолжает вести на НТВ программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также она совместно с певцом Сергеем Лазаревым традиционно провела «Песню года».

«Я не феминистка, считаю, что мужчина действительно опора и главный в семье. Но женщина в наше время должна работать. Для меня важно состояться в профессии, не клянчить ни у кого денег — вот моя история. Самое большое счастье — быть мамой. Любовь матери, дети — это самое основное в жизни женщины», — поделилась Лера.

В июле 2021 года телеведущая получила благодарность президента Российской Федерации за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.

В 2022-м вышла драма «Папы», где главную роль сыграли Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков и Юрий Стоянов. Также участие в картине приняла Лера Кудрявцева, она предстала в привычном для себя образе телеведущей.