Олимпийская чемпионка осталась парализованной после аварии. Выжить помогла любовь

Кристина Фогель навсегда прикована к инвалидной коляске, но продолжает наслаждаться жизнью благодаря поддержке бойфренда.

Кристина Фогель была одной из самых выдающихся велогонщиц в истории Германии. Два олимпийских золота, десяток титулов чемпионки мира и две жуткие аварии на тренировках. После первой удалось восстановиться — для этого потребовалось оказаться в искусственной коме и три месяца провести в реабилитации. Вторая оставила Кристину парализованной, но не сломала ее.

Два олимпийских золота после искусственной комы

Фогель родилась в Киргизии, но, когда девочке было около шести месяцев, ее родители переехали в Германию. Там она начала заниматься спортом, выбрала велогонки, и в 2007-2008 годах выиграла шесть золотых медалей юниорского чемпионата мира и две — на юниорском чемпионате Европы.

Через год Кристина получила первую серьезную травму в своей жизни. Во время тренировки на шоссе спортсменка столкнулась с микроавтобусом недалеко от своего дома в Эрфурте. В течение двух дней она лежала в искусственной коме, в общей сложности провела четыре недели в больнице. Потом еще три месяца потребовалось для восстановления, прежде чем Фогель смогла вернуться к тренировкам. В это время главной поддержкой Кристины был ее молодой человек Михаэль Зайденбехер.

Карьера после травмы пошла дальше в гору. Уже на взрослом чемпионате мира 2012 года в Мельбурне Фогель завоевала золотую медаль в командном спринте вместе с Мириам Вельте с мировым рекордом. На Олимпийских играх в Лондоне через несколько месяцев удалось повторить то же достижение. И в следующие несколько лет на чемпионатах мира Кристина выигрывала подавляющее большинство гонок. Следующие Олимпийские игры принесли немке еще одно золото — в спринте.

Кристина Фогель после аварии. Фото Global Look Press

Жуткое столкновение и паралич

26 июня 2018 года Фогель тренировалась на велодроме Cottbus Sport Center, готовясь к «Гран-при Германии». Она была там вместе с велогонщицей с Полиной Грабош. Позже в тот же день они собирались покататься на картинге в честь дня рождения своего товарища-велосипедиста Макса Леви. Когда основная часть тренировки закончилась, Кристина уговорила тренера Детлефа Уибеля разрешить ей еще один заезд. Когда Фогель выехала на финишную прямую, она не знала, что голландский велосипедист-юниор собирается стартовать, и столкнулась с ним на скорости 60 километров в час.

В результате аварии у спортсменки оказался сильно поврежден позвоночник. Тренер бросился к ней и взял ее за руку, и Фогель сказала ему, что не чувствует своих ног. Кристину срочно доставили в больницу в Берлине и поместили в искусственную кому. В течение следующих трех месяцев у нее было несколько операций. В результате аварии она оказалась парализована ниже груди. В сентябре того же года мужественная спортсменка дала первое после аварии интервью немецкому журналу Der Spiegel, рассказав о случившемся и о том, что за этим последовало. «Это дерьмо, по-другому и не скажешь. Как ни упаковывай, я больше не могу ходить», — говорила Фогель.

Соревновательный дух, который привел Фогель к доминированию в велоспорте, оказался направлен на выживание, а затем на поиск новой цели. «Я всегда спрашивала себя: по какой причине я нахожусь на Земле? Может быть, я смогу сделать мир немного лучше, когда уйду? Иногда жизнь может наказать вас очень-очень сильно. Но я хочу сказать, что жизнь — это то, что вы из нее делаете, и я надеюсь, что смогу дать другим людям силы через свою историю».

После аварии Кристина провела три месяца вне поля зрения общественности, и только ее бойфренд велосипедист Михаэль Зайденбехер и самые близкие знали о ее параличе. Средства массовой информации, конкуренты и фанаты знали, что она попала в аварию, ходили слухи о серьезных последствиях, но точной информации не было. «Эти месяцы позволили мне понять, что значит быть парализованной... что значит сидеть в инвалидном кресле. Первые три недели в реанимации были чертовски тяжелыми, потому что это была борьба за выживание... Это было понимание того, что это была самая большая битва в моей жизни. Ты хочешь жить, но мне предстояло решить, какой будет моя новая жизнь», — вспоминала Кристина.

Михаэль Зайденбехер и Кристина Фогель. Фото Global Look Press

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Сначала Фогель боялась, что посторонние увидят ее в инвалидном кресле. Но со временем к ней начали обращаться люди за советом и спрашивать о том, как она справляется. Велогонщица подумала, что сможет благодаря своей истории помочь другим. Сейчас в социальных сетях Кристина представляется так: «Двукратная олимпийская чемпионка, офицер федеральной полиции, просто девушка, моя жизнь в инвалидном кресле». Она смеется над темпом своей жизни сейчас.

Кристина помогала юному поколению немецких велогонщиц в их тренировках. Она приезжала в тренировочный центр и подсказывала, как правильно работать, чтобы достигать больших результатов. Кроме этого, Фогель решила попробовать себя в политической деятельности — она избиралась в свой городской совет как член Христианско-демократической партии экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. «Я офицер федеральной полиции и спортсменка, сидящая в инвалидной коляске, поэтому я видела мир по-разному. Я очень люблю свой родной город. Это место, где я перезаряжаюсь и где я видела хорошие и плохие вещи», — объясняет Кристина. Фогель работала над тем, чтобы улучшить инфраструктуру для людей в инвалидных колясках в Эрфурте.

Бывшая велогонщица ведет активную социальную жизнь, делится ею в интернете — рассказывает о мероприятиях, которые посещает, об отпусках со своим бойфрендом, который остался с ней, несмотря ни на что. Она научилась водить машину, плавать, самостоятельно передвигаться и справляться со всеми повседневными делами в одиночку. Но рядом все равно ее семья и ее молодой человек Михаэль, с которыми они встречаются больше десятка лет и который был с ней рядом во время всех аварий, травм и других сложных ситуаций.