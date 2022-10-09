«Свадьбу сыграли на базе «Торпедо», основное блюдо — сосиски с горошком». История любви самой звездной спортивной пары СССР

Гимнастка Лидия Калинина и футболист Валентин Иванов прожили в браке 53 года.

Лидия Калинина и Валентин Иванов познакомились в Ташкенте на олимпийском сборе перед Играми в Мельбурне 1956 года. В столице Узбекской ССР будущих триумфаторов Олимпиады свели случай и невинная шалость олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Галины Шамрай.

«В Ташкенте был огромный спортивный праздник на стадионе «Пахтакор», — вспоминала Лидия в интервью «СЭ». — Проводы на Олимпиаду. Там сосредоточилось много сборных СССР по разным видам спорта. Мы смотрели показательные выступления, которые завершались каким-то футболом. Но сборники были на трибунах. Рядом со мной сидела Галя. Она толкнула через ряд впереди сидящего парня, он повернулся. Говорит: «Валь, хочешь познакомлю тебя с девочкой?» А я сидела с косичками, с бантиками, была самой молодой в команде — 19 лет. Толкнула Галку в плечо: «Ты чего делаешь?» Мы тогда только представились: Лида — Валя. И разлетелись».

В Мельбурне футболист и гимнастка искали новой встречи друг с другом, несмотря на все сложности. Олимпийская деревня делилась на мужскую и женскую зоны. В первую можно было свободно попасть, и там находились все основные развлечения. Вторую охраняли солдаты с автоматами и никого не пускали. Поэтому девушки тайком пробирались к парням. Кто-то — просто повеселиться, но Лида Калинина уже точно знала, кого хочет там увидеть... И вот они уже вместе танцуют.

Только тренерам обеих сборных (что футбольной, что гимнастической) очень не понравились эти зарождавшиеся на глазах отношения. На носу важнейшие соревнования, а тут молодые люди, на которых возлагаются большие надежды, отвлекаются на далекие от спорта вещи. Гимнастку просто слегка пожурили, футболист получил нагоняй и от начальника команды, и от тренера Гавриила Качалина. Зря ругались! Увлеченность друг другом нисколько не расслабила, а только вдохновила Лидию и Валентина. Доказательство — олимпийские триумфы обоих. Уже будучи супругами, они достигнут очередных высот. Она выиграет второе золото Олимпиады, он — первый в истории чемпионат Европы и станет лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Но это потом, а сначала было долгое возвращение домой из Мельбурна. 20 дней на теплоходе «Грузия» до Владивостока, а оттуда восемь суток поездом в Москву. «Возможно, руководство страны все же решило сэкономить, но мы на них не в обиде. На теплоходе было безумно весело», — признавалась Лидия.

Для Валентина долгое путешествие стало возможностью показать себя во всей красе и окончательно покорить сердце дамы. Он угощал ее напитками, приглашал на танцы и очень трогательно ухаживал.

«Когда мы ехали в поезде из Владивостока, Валя каждое утро шел из «футбольного» вагона в «гимнастический», заходил в наше купе и аккуратненько клал на мою верхнюю полку яблочко. Это, конечно, не машины, которые сегодня футболисты любимым девушкам под окна ставят, у меня даже велосипеда не стояло. Но яблочко — это меня по-настоящему тронуло. У нас отношения очень чистые были», — рассказывала Лидия «СЭ».

Лидия Калинина и Валентин Иванов. Олег Неелов

Свидание на троих и свадьба с сосисками

Дорожная романтика покорила гимнастку. А еще футболист обаял ее своим стилем в одежде. Иванова вспоминала, что Валентин всегда одевался с иголочки и выглядел как пижон в хорошем смысле этого слова. Уже по приезде из Мельбурна она готова была сказать ему «да» на предложение пойти под венец. Но футболисту на решительный поступок потребовалось три года. В силу своей природной скромности и застенчивости Иванов все никак не мог произнести для Лидии самые главные слова. Даже на свидание с гимнасткой для уверенности приходил с другом и партнером по «Торпедо» Эдуардом Стрельцовым.

В 1959-м Иванов все же решился. Но предложение случилось в совершенно не романтической обстановке. Все было как-то сумбурно и странно по современным меркам. Но для Лидии чувства были важнее пафоса, она тут же согласилась стать женой футболиста: «Валя позвонил мне домой, предложил прогуляться и захватить с собой паспорт. Я ничего не поняла, но документ взяла. Выхожу, а он опять с другом. Вот какой он у меня стеснительный! Мы зашли в какую-то полуподвальную берлогу, которая именовалась ЗАГСом, где меня спросили, хочу ли я взять фамилию мужа. На что я тут же ответила: «Что за глупости? У меня красивая фамилия — Калинина. А Ивановых пруд пруди, хоть с маленькой буквы пиши». И тут же получила втык от Вали».

Скромной была и свадьба. Впрочем, это не помешало супругам счастливо прожить вместе 53 года.

«Машины не дарил, кольца-браслеты не дарил, любовь и уважение — дарил! А это дороже всего того. И свадьба у нас в 1959 году была не в каком-нибудь крутом ресторане, а в Мячкове, на базе «Торпедо». Вы посмеетесь, но на ней основным блюдом были сосиски с зеленым горошком», — признавалась супруга Валентина Иванова.

Лидия Калинина и Валентин Иванов. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Он перестал меня узнавать

Во всех этих словах — неподдельные и самые искренние чувства к супругу. Даже сейчас, когда Валентина Козьмича уже 11 лет нет в живых, Лидия Ивановна вспоминает его с особым трепетом и дрожью в голосе. Футболист и гимнастка, в отличие от многих спортивных пар, сумели разгадать секрет счастливой семейной жизни и пронести любовь сквозь годы и испытания.

Последнее выпало на Лидию, когда стало известно о страшном диагнозе ее супруга. В 2005 году у Валентина Иванова обнаружилась болезнь Альцгеймера. Жена до последнего боролась за мужа, несмотря на все кошмары и ужасы, которые ей пришлось пережить.

«С момента постановки страшного диагноза Валя прожил еще шесть лет. Мы все время боролись, но я видела, что муж становится не таким, как раньше. Он перестал меня узнавать. Это были самые трудные годы моей судьбы! Но это был мой человек, мы всю жизнь прошли рядом. Валя вдруг стал говорить мне не совсем добрые слова. Я, не понимая всей ситуации, подходила к Вале, трясла его: «Ты кому это говоришь?!» А он повторял грубость», — вспомнила Иванова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Справляться с тяжким бременем помогали сын, Валентин Иванов — младший, — один из самых известных российских футбольных арбитров, и дочь Ольга — солистка балета Большого театра.