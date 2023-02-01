Пил, бомжевал и попал в дурдом. Как закончил жизнь звездный американский пловец

Рекордсмен мира Брайан Джоб был самым умным в сборной США, но сошел с ума и чуть не сжег дом своих родителей.

Американский пловец Брайан Джоб, также известный как Бори Иов, в свое время был звездой одного калибра с великим Марком Спицем. Во всяком случае, выступал с девятикратным олимпийским чемпионом в одно время и в одной сборной. Брайан 14 раз выигрывал чемпионат Американского спортивного союза, в 1968-м стал призером Олимпийских игр, а также побил рекорд мира. Кроме того, он пять раз бил рекорды США.

А 14 августа 2019 года горничные одного из отелей в штате Калифорния обнаружили его мертвым в своем номере. Там он пролежал несколько дней, пока персонал не обратил внимание на трупный запах. Ранее из-за проблем со здоровьем от Джоба отказалась семья, значительную часть жизни ему пришлось провести на улице в качестве бомжа. Почему звездный спортсмен докатился до такого состояния?

Аресты и постановка диагноза

Брайан рос умным, но гиперактивным ребенком. Поэтому всю энергию он выбрасывал на тренировках по плаванию. Уже в 16 лет он стал бронзовым призером на летних Олимпийских играх в 1968 году. А спустя два года побил мировой рекорд в заплыве на 200 метров брассом, показав результат на две секунды меньше предыдущего. В те времена он был звездой студенческого спорта в США. Однако его жизнь резко изменилась после окончания карьеры спортсмена.

В конце восьмидесятых у Иова начали проявляться первые признаки расстройства психики. Муж его сестры Бренды вспоминает, что Брайан мог спать трое суток подряд, а затем столько же бодрствовать. Постепенно его отклонения усугублялись, и он стал попадаться на мелких преступлениях. Например, бывшую звезду задерживали за пожар на парковке ресторана и поджог дома своих родителей. Сестре Иова Лизе Уззелл даже пришлось обращаться в полицию за судебным приказом, которой запрещал беспокойному родственнику приближаться к их дому во избежание порчи имущества.

В 2016 году Бори в 65-летнем возрасте был арестован за уличную драку — он ударил бездомного инвалида металлическим фонариком по голове. Суд признал бывшего спортсмена недееспособным и отправил в государственную больницу Атаскадеро — по сути, в дурдом. Там ему диагностировали биполярное расстройство и шизофрению, а также рак толстой кишки и простаты. Сам пловец был не согласен с диагнозом и назначенным лечением.

«У него маниакально-депрессивный психоз, но он думает, что с ним все в порядке, поэтому не принимает лекарства», — приводит слова его сестры Лизы Уззелл Swimming World Magazine.

По закону США пациент психиатрической клиники имел право оспорить решение с помощью суда присяжных. Чем Джоб успешно и воспользовался. В первом судебном разбирательстве голоса присяжных распределились 11-1, во втором — 10-2. Вердикт — Джоба освободили. На деньги от наследства он арендовал комнату в гостинице Glass Slipper Inn.

Обстоятельства смерти

В последние три года своей жизни некогда знаменитый спортсмен стал бездомным, Брайан жил на улицах Пало-Альто штата Калифорния. По словам управляющего гостиницей, которая стала последним местом обитания пловца, Анила Кумара, финал постояльца стал более чем печальным. Он ни с кем не общался. Возвращался в номер всегда с бутылками алкоголя. При уборке номеров горничные видели на постельном белье следы крови. На вопросы о самочувствии отвечал: «Да, иногда такое случается». Видимо, его онкологическое заболевание прогрессировало.

«Когда он был в больнице, то находился в безопасности и принимал лекарства от своих психических проблем. Врачи хорошо заботились о нем, ведь он не мог позаботиться о себе», — вспоминает Лиза Уззелл в интервью Mercury News.

Самое удивительное, что психический срыв, который затем довел спортсмена до ужасного состояния, был связан вовсе не с адаптацией к обычной жизни, ломающей самых великих атлетов.

«Он был самым умным парнем в нашей комнате, — рассказывает сосед Джобса по студенческому общежитию Патрик Мур. — Не было технической задачи, которую он не мог бы решить. Он создал компанию, которая занималась компьютерными программами, но его подкосила неудача в бизнесе. Из-за переживаний он стал говорить быстрее, чем могли понять люди, а потом сконцентрировался на киберсквоттинге — торговле именами доменов в интернете. Его психические проблемы прогрессировали, но он не хотел этого признавать. Это его в конце концов и сгубило».