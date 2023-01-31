Тренировалась так, что сорвала спину. Дочь ван Дамма мечтала об Олимпиаде и большом кино, но продает откровенные фото за деньги

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Бьянка Бриджит Ван Варенберг, или, как она себя сокращенно называет, Бьянка Бри, родилась в семье Жан-Клода ван Дамма и Глэдис Португез. Отец — мастер боевых искусств и суперзвезда боевиков 1990-х, мать — чемпионка Америки по бодибилдингу. Бьянка тоже увлеклась спортом в юном возрасте.
Все началось с фигурного катания. Правда, девушка быстро поняла, этот вид спорта ей не подходит — тренировки она считала сущим кошмаром. Вскоре она обнаружила более интересную коньковую дисциплину — шорт-трек. Здесь Бьянка задержалась надолго: она много тренировалась, смотрела соревнования по ТВ и поставила себе цель попасть на Олимпиаду-2010.
Она была буквально одержима этой идеей, много тренировалась, выиграла несколько локальных юношеских соревнований и действительно могла считаться перспективной спортсменкой. Пока родители не объявили о том, что семья переезжает в Канаду.
Это негативно сказалось на настрое девушки. Переезд в новую страну дался нелегко и вогнал Бьянку в депрессию, результатом которой стала перетренированность и серьезная травма спины во время одного из заездов. После восстановления она еще некоторое время работала со сборной Канады, однако организм усиленно намекал на то, что о карьере профессиональной спортсменки пора забыть.
Понимая, что придется искать что-то новое, девушка пошла по стопам папы. Спина позволяла заниматься карате и постигать актерское мастерство. Да и сам ван Дамм был не против взять дочь под крыло и показать ей все то, что умеет сам.
Увы, сложно назвать ее кинокарьеру выдающейся. Бьянка сыграла небольшие роли в таких фильмах, как «Специальное задание», «Орлиный путь» и «Игры Киллеров» — типичных боевиках с ван Даммом. Вероятно, вы могли о них даже не слышать. После нулевых подобная категория кино вышла из моды и была мало кому интересна, тем более за пределами Северной Америки.
Потом было реалити-шоу о семье ван Даммов и поездка в Великобританию для участия в фильме «Вторжение извне» — проекте абсолютно провальном и, возможно, поставившем крест на мечтах о Голливуде. Зато с карате все получалось. Бьянка круто прокачала свои бойцовские навыки и могла легко повторять папины приемы. Даже знаменитый шпагат.
В последние годы девушка числится продюсером и пишет сценарии, но похвастать блокбастером пока не может. Знаменитая фамилия не обеспечила ей желаемой популярности и вынудила искать заработок на стороне. Бьянка завела аккаунт на одном известном сайте для взрослых, где за скромное вознаграждение делится с подписчиками своими чувственными фото с не менее чувственными описаниями. Ведь она же все-таки сценаристка.