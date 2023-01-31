Тренировалась так, что сорвала спину. Дочь ван Дамма мечтала об Олимпиаде и большом кино, но продает откровенные фото за деньги

Бьянка Бри всю жизнь пыталась выйти из тени звездных родителей.

Бьянка Бриджит Ван Варенберг, или, как она себя сокращенно называет, Бьянка Бри, родилась в семье Жан-Клода ван Дамма и Глэдис Португез. Отец — мастер боевых искусств и суперзвезда боевиков 1990-х, мать — чемпионка Америки по бодибилдингу. Бьянка тоже увлеклась спортом в юном возрасте.

Глэдис Португез на пике карьеры. Фото Getty Images Фото Getty Images

Все началось с фигурного катания. Правда, девушка быстро поняла, этот вид спорта ей не подходит — тренировки она считала сущим кошмаром. Вскоре она обнаружила более интересную коньковую дисциплину — шорт-трек. Здесь Бьянка задержалась надолго: она много тренировалась, смотрела соревнования по ТВ и поставила себе цель попасть на Олимпиаду-2010.

Она была буквально одержима этой идеей, много тренировалась, выиграла несколько локальных юношеских соревнований и действительно могла считаться перспективной спортсменкой. Пока родители не объявили о том, что семья переезжает в Канаду.

Бьянка Бри на тренировке. Фото Соцсети

Это негативно сказалось на настрое девушки. Переезд в новую страну дался нелегко и вогнал Бьянку в депрессию, результатом которой стала перетренированность и серьезная травма спины во время одного из заездов. После восстановления она еще некоторое время работала со сборной Канады, однако организм усиленно намекал на то, что о карьере профессиональной спортсменки пора забыть.

Понимая, что придется искать что-то новое, девушка пошла по стопам папы. Спина позволяла заниматься карате и постигать актерское мастерство. Да и сам ван Дамм был не против взять дочь под крыло и показать ей все то, что умеет сам.

Бьянка Бри — в красном платье на красной дорожке. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Увы, сложно назвать ее кинокарьеру выдающейся. Бьянка сыграла небольшие роли в таких фильмах, как «Специальное задание», «Орлиный путь» и «Игры Киллеров» — типичных боевиках с ван Даммом. Вероятно, вы могли о них даже не слышать. После нулевых подобная категория кино вышла из моды и была мало кому интересна, тем более за пределами Северной Америки.

Бьянка Бри — вся в папу. Фото Соцсети

Потом было реалити-шоу о семье ван Даммов и поездка в Великобританию для участия в фильме «Вторжение извне» — проекте абсолютно провальном и, возможно, поставившем крест на мечтах о Голливуде. Зато с карате все получалось. Бьянка круто прокачала свои бойцовские навыки и могла легко повторять папины приемы. Даже знаменитый шпагат.

В последние годы девушка числится продюсером и пишет сценарии, но похвастать блокбастером пока не может. Знаменитая фамилия не обеспечила ей желаемой популярности и вынудила искать заработок на стороне. Бьянка завела аккаунт на одном известном сайте для взрослых, где за скромное вознаграждение делится с подписчиками своими чувственными фото с не менее чувственными описаниями. Ведь она же все-таки сценаристка.