Семь российских спортсменок попали в заявку сборной Сирии. Очень запутанная история

Наши девушки якобы участвуют в Панарабских играх, проходящих в Алжире.

В Алжире проходят Панарабские игры — соревнования среди спортсменов стран арабского мира. Такие же турниры проводятся в Европе и Азии, а также в Америке. Логично, что в подобных стартах принимают участие местные спортсмены. Только на этот раз на турнир почему-то оказались заявлены еще и выходцы из нашей страны. Или кто-то на них очень похожий, причем с измененными именами. Среди участников турнира в качестве членов сборной Сирии значатся бадминтонистка Дарья Джеджула (Dasha Dhedhula), велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы (Tatia Malko и Darie Malko), легкоатлетка Карина Полудкина (Karina Polud) и пловчиха Анастасия Сорокина (Enas Sorkine). У двух спортсменок в базе указан неверный день рождения.

Некоторые спортсменки получили необходимые разрешения

Первой информация о странным метаморфозах наших спортсменок появилась в телеграм-канале журналиста Сергея Лисина. Дело, конечно, может быть и в банальной технической ошибке. Особенно что касается возраста — вполне допустимо, что на сайте турнира просто ошиблись. Или же проблема возникла при подаче заявки — подобное произошло в художественной гимнастике, где недавно дисквалифицировали из-за неточной информации сборную Италии. Организаторы пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Кроме вышеуказанных спортсменок за Сирию выступают еще две атлетки, начинавшие карьеру в России: дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова. Но они действительно имеют привязку к сирийской сборной. Об этом есть и информация на сайтах соответствующих международных федераций.

«К нам обратились представители Национального олимпийского комитета Сирии с просьбой о помощи в развитии спортивной гимнастики в их стране. И, так как Александра не претендует на попадание в состав сборной России, мы приняли решение реализовать эту просьбу о помощи предложенным способом. Александра продолжает тренироваться и выступать внутри России, с возможностью разово выехать и выступить за сборную Сирии за рубежом», — рассказал тренер Максимовой Алексей Богданов Telegram-каналу Сергея Лисина.

При этом комментарии от некоторых участников сложившейся странной ситуации есть. Пловчиха Анастасия Сорокина рассказала сайту matchtv.ru, что не собирается менять спортивное гражданство и уже отказалась от участия в Панарабских играх. «Мне предложили эти соревнования как коммерческий старт, организаторы сказали, что не будет никаких проблем. В итоге, когда ситуация изменилась, мы приняли решение сняться с соревнований, чтобы не было никаких проблем. Вернусь в Россию, выступлю на финале Кубка страны в Казани», — прокомментировала Сорокина.

Анастасия Сорокина. Фото пресс-служба министерства спорта Краснодарского края

Помощь в спарринге

Вокруг велогонщиц сестер Мальковых другая ситуация. Старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец рассказал sports.ru, что не понимает, как они оказались в Алжире. Специалист также добавил, что связи со спортсменками сейчас нет: «Мы сами в шоке от этой информации и сейчас пытаемся выяснить, что случилось. Как сестры Мальковы оказались в Сирии, да еще и с искаженным вариантом фамилии и даты рождения — я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России. Пытались с ними связаться, но ни спортсменки, ни их отец-тренер на связь не выходят. Понятно, что речь о дружественной стране, но так переходы не делаются. Это какая-то авантюра».

При этом президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов добавил, что сестер позвали по частному приглашению и скоро они должны вернуться домой: «Это было приглашение на турнир в частном порядке, на федерацию такое приглашение не приходило. Также как не приходило уведомлений о желании сменить спортивное гражданство от этих гонщиц. По той информации, которая есть на сейчас, они в ближайшее время возвращаются в Россию».

Дарья Малькова подтвердила слова президента, сказав matchtv.ru, что впереди у нее чемпионат страны, так что о смене гражданства речи не идет. Спортсменка даже не собиралась участвовать в Играх — просто хотела помочь местным спортсменкам подготовиться к турниру: «Это было частное предложение, там были хорошие условия, что мне оплатят перелет, отель — так и есть, что я смогу тренироваться на шоссе. Мне нужно было подкатать местных девочек для этих Игр как спарринг партнеру. Я подумала: «Почему нет?» Конечно, гражданство я менять не собираюсь и не собиралась участвовать в Панарабских играх, а также ехать в Алжир. Я возвращаюсь в Россию, у меня скоро чемпионат России на треке», — сообщила Малькова.

Дарья Джеджула (слева). Фото Соцсети

Проблемы с заявкой сборной Сирии

Про Дарью Джеджулу в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России в ответ на запрос ТАСС сказали, что никаких заявлений от спортсменки не поступало: «Информация о возможном участии российской спортсменки в Панарабских играх получена НФБР из открытых источников. Дата рождения и международное написание фамилии спортсменки на сайте Игр изменены по сравнению с настоящими. Руководство сборной также уведомлено не было. Информация в настоящий момент проверяется по всем линиям — местной федерации, спортшколы, тренеров».

Всероссийская федерация легкой атлетики указала на факт, что Карины Полудкиной не было в числе участниц соревнований по метанию копья в Алжире. «Она три дня назад выступала в Екатеринбурге на юниорском первенстве страны, где выиграла бронзовую медаль, и не имела даже теоретической возможности вылететь в Алжир. По непроверенной информации, спортсменке были предложены неплохие деньги за переход в другую страну, на что Карина ответила категорическом отказом. Сейчас она находится в Краснодаре», — отметил главный тренер сборной России Руслан Мащенко, добавив, что следует разобраться, как фамилия спортсменки оказалась в заявке сирийской сборной.

Понять, что произошло, действительно нужно — это серьезная задача для наших национальных федераций. Панарабские игры, конечно, по уровню не дотягивают до чемпионатов мира или Олимпиад. Но выступления без санкции и под измененными именами с некорректными датами рождения — это как минимум странно, а как максимум тянет на дисквалификацию. История очень туманная, и дай бог, чтобы она оказалась не более чем недоразумением.