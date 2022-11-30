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Тайное турне Владимира Высоцкого на Олимпиаду. Как он попал в Монреаль-1976?

Светлана Афанасьева
Владимир Высоцкий.
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Великому советскому актеру и музыканту удалось вырваться за «железный занавес» благодаря связям Марины Влади.

В 1970-х контакты жителей Советского Союза с внешним миром были сильно затруднены. Простых людей со скрипом выпускали даже в социалистические страны, а от капиталистического мира нас отделял «железный занавес». Западная литература, фильмы, музыка — все проходило мимо советских людей. Для того чтобы покинуть Союз, требовалась выездная виза, причем выдавали ее высокопоставленные чиновники из ЦК КПСС — не были исключением и спортсмены. Представьте себе удивление наших олимпийцев в 1976 году, когда они во время летних Игр в Монреале случайно встретили в городе Владимира Высоцкого — знаменитого актера, к которому официальные власти относились очень настороженно и никогда не включали его в «группу поддержки деятелей культуры».

«Мы приезжаем в Монреаль в самый разгар Олимпийских игр... Жиль Тальбо предлагает тебе записать пластинку, и ты тут же начинаешь думать о макете обложки, аранжировке, музыкантах, которые будут тебе аккомпанировать», — вспоминала в своей книге «Владимир, или Прерванный полет» Марина Влади, жена Владимира Высоцкого.

Посещение Канады Владимиром Высоцким летом 1976 года до сих пор покрыто тайной. Как там оказался советский музыкант? Как он смог получить разрешение на выезд? Или как смог пробраться туда тайно? А главное — зачем он туда отправился? Многое так и остается неизвестным. Если исходить из слов Влади, то предложение записать пластинку Высоцкий получил уже в Канаде. Значит, целью поездки было что-то другое.

«В начале 1976 года я узнал, что Высоцкий приедет в Монреаль на Олимпийские игры, и я позвонил Игорю (Оганесову — М.Ц.) и предложил ему... пригласить Высоцкого в Нью-Йорк, чтобы корреспондент «60 минут» его проинтервьюировал», — приводит слова Тэда Ландрета, бывшего сотрудника студии CBS, Марк Цыбульский в статье «Высоцкий в Канаде».

Никита ВЫСОЦКИЙ. Никита Высоцкий: «В Монреале отец пел только для Буряка, Блохина и Марины Влади»

Нефутбольная встреча

Еще одним доказательством, что Высоцкий действительно был в Монреале, является уникальная пластинка, которую он записал для футболистов сборной СССР Олега Блохина и Леонида Буряка.

«Мы проиграли тогда все, что можно было проиграть. И не только на Олимпиаде, а вообще в первой половине сезона. Настроение — хуже некуда. Вышли из гостиницы — подальше от гнетущих четырех стен. От гнетущих дум никуда не денешься. Побрели с Леней Буряком по монреальским улицам, заглянули в магазин — купить домашним сувениры. Народ в магазине, вдруг слышим: «Смотри, такое впечатление, будто это живые Блохин с Буряком, а?» Оглянулись злые — не до шуток нам было. Высоцкий с Мариной Влади. Они Володе кожаный пиджак подбирали. От одной его улыбки — широкой, доброй — легче на душе стало», — вспоминал Блохин в книге «Четыре четверти пути».

Владимир Высоцкий. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

На самом деле «проиграли все» не совсем правда. Советские футболисты на той Олимпиаде взяли бронзовые медали, обыграв в матче за третье место бразильцев. Так что случайная встреча с Высоцким была лишь еще одним приятным событием в те дни. Футболисты уже были знакомы с великим поэтом, поэтому быстро решили провести вечер в приятной компании и отправились на импровизированный квартирник к подруге Марины Влади — Диане Дюфрен.

Уютный, наполненный воспоминаниями о московских знакомых, разговорами о спорте и музыке вечер был незабываемым. Пока мужчины общались, Влади накрывала на стол. «По дороге купили две бутылки водки, кое-что из закуски, и уже через час Марина Влади накрывала на стол. Выпили с хозяйкой по одной, по второй. Владимир Семенович не участвовал — объяснил, что взял тайм-аут», — рассказывал Буряк в книге «Четыре четверти пути».

И какой вечер без музыки. Владимир Высоцкий сделал своим приятелям уникальный подарок. Записал новые песни: «Балладу о детстве», «Историю болезни», «Купола» и «Гербарий», причем некоторые к тому времени еще не были выпущены, поэтому он попросил, чтобы запись не передавалась всем друзьям и знакомым футболистов. На кассету записались и небольшие тосты, которыми обменивались участники квартирника.

«Ребята, я ужасно рад вас видеть! Удивительно, что мы тут встретились... И в то же время нормально, потому что, когда я ехал сюда, я все равно вас хотел увидеть. Только там такие препоны для того, чтобы к вам попасть. И вот наконец-то вы у нас. Это очень здорово!» — начал Высоцкий.

«Я хочу выпить за Володю и Марину от лица Олега и себя. Будем всегда очень рады видеть вас в Киеве», — сказал Буряк.

«Мне также очень приятно, что мы сейчас в такой обстановке. Честно говоря, не ожидали и даже не могли представить, что можем встретиться в универмаге. Хочу выпить за прекрасную семью в лице Володи и Марины», — поддержал товарища Блохин.

В 22.30 футболисты должны были вернуться в расположение сборной, поэтому даже такой приятный вечер пришлось заканчивать. На прощание обменялись адресами и обещали обязательно встретиться в Москве. На следующий день команда СССР отправилась домой и даже не дождалась вручения медалей. «Вместо команды пришел какой-то человек и получил весь комплект бронзовых медалей», — писали в газете Toronto Stars.

Президент США Джимми Картер призвал бойкотировать Игры-1980 в&nbsp;Москве. Как МОК поставил американцев на место: афганская война не рассорила нас с олимпийским движением

Я здесь — без официального приглашения

Блохин и Буряк стали единственными спортсменами, кому тогда в Монреале посвятил свое время Высоцкий. Поэт был вынужден отказался спеть в Олимпийской деревне, куда его пригласил Лев Лещенко. «Я на следующий день должен был выступать в Олимпийской деревне. И говорю: «Неплохо было бы, Володя, если бы ты завтра принял участие в концерте, попел для ребят». Он мне: «Да, Лева, я с удовольствием, только проблема в том, что я здесь — без официального приглашения». В то время с этим было строго. Но все же Володя предложил мне перезвонить на следующее утро. Так я и сделал, но услышал в ответ: «Ничего, к сожалению, не получилось. Извини...» Он связывался с Павловым Сергеем Павловичем, который был ответственным за нашу команду, и получил отрицательный ответ», — вспоминал Лещенко.

Отказал он и советским хоккеистам, которые как раз прибыли в Монреаль на Кубок Канады. «В тот год я был одним из тренеров сборной СССР, мы прилетели для участия в первом Кубке Канады. Случайно в отеле в Монреале встретили Высоцкого. Попросили его спеть для членов сборной, но он отказался, сказав, что у него нет времени», — вспоминал Борис Майоров (цитата из фонограммы, приведенная в статье Марка Цыбульского «Высоцкий в Канаде»).

Владимир Высоцкий. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Высоцкий провел в Канаде около месяца, записал пластинку с 11 песнями, которая потом вышла во Франции, летал на интервью в США, участвовал в съемке его портрета, после чего отправился на родину.

Владимир Высоцкий был человеком, который очень хорошо чувствовал пульс спорта. Он искренне его любил и посвятил ему огромное количество своих песен. «Он был из тех редких людей, которые способны осознавать, что ощущают те, кто бьется за голы, очки, секунды, чем они живут и дышат», — говорил в интервью «Спорт-Экспрессу» сын Высоцкого Никита. Олимпиада 1976 года стала для Высоцкого последней, которую он наблюдал от начала и до конца. Во время Игр-80 великого актера и музыканта не стало. Его похороны проходили в Москве прямо во время Олимпиады.

Леонид Буряк
Олег Блохин
Олимпиада
Сборная СССР по футболу
Владимир Высоцкий
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Мексика
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0
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1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
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0
0
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Бразилия
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B 25.11 13:00
Уэльс
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0
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Сенегал
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1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
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2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
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0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.70 X 5.00 П2 1.41
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.50 X 4.60 П2 1.53
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.90 X 4.50 П2 1.45
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.10 X 4.30 П2 1.68
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.0 X 6.00 П2 1.30
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Харри Кейн

Харри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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