Звезду украинского спорта назвали предательницей за переезд в Россию. Почему поливают грязью Яну Клочкову?

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию воссоединилась с семьей в Крыму, но этому не рады в Киеве.

Яна Клочкова является самой титулованной спортсменкой в истории Украины, она четырежды выигрывала Олимпийские игры в плавании, завоевав свои золотые медали на Играх 2000 и 2004 годов. Клочкову многие годы считали гордостью украинского спорта, звали Золотой Рыбкой, но теперь предпочитают поливать на Украине грязью. И все из-за того, что после начала спецоперации Яна переехала в Крым.

Четыре олимпийских золота и звание Героя

Клочкова в самом начале XXI века считалась суперзвездой не только украинского и европейского, но и мирового плавания. Первые медали чемпионатов мира и Европы она выиграла в 15 лет. А вскоре уроженка Симферополя уже полностью доминировала в комплексном плавании — в 18 лет на своей первой Олимпиаде в Сиднее она первенствовала на дистанциях 200 и 400 метров комплексом, а заодно завоевала серебро на 800 м вольным стилем. Четыре года спустя, на Играх-2004 в Афинах, Клочкова в статусе фаворита вновь сделала золотой дубль (200 и 400 м) комплексом. Кроме того, в ее активе в 50-метровом бассейне четыре победы на чемпионатах мира и десять на чемпионатах Европы.

Правда, затем результаты пошли на спад, и в начале 2009-го после неудачных попыток вернуться на топ-уровень Золотая Рыбка официально завершила карьеру. В 2010 году у нее родился сын, но Яна, которой за олимпийские успехи присвоили звание Героя Украины, оставалась на виду и после ухода из плавания. Она какое-то время возглавляла киевское отделение Национального олимпийского комитета Украины, а также избиралась депутатом Харьковского горсовета от Партии регионов Виктора Януковича, которого поддерживала и в бытность спортсменкой.

Яна Клочкова. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Однако в последнее время Клочкова была менее заметна. Она громко напомнила о себе разве что в 2021-м. Приняла участие в заплыве через Днепр, а также пожаловалась, что ее даже не пригласили на торжественные мероприятия по поводу 30-летия независимости Украины.

«Спортсмены оказываются ненужными нашей стране. Много людей мне писали и спрашивали, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки», — цитировал спортсменку телеканал «1+1». Впрочем, Клочкова тогда все же предположила — прохладное отношение к ней могло быть вызвано частыми визитами в Крым, где проживали ее сын, родители и бабушка. Да и вообще Клочкова уже тогда не могла считаться образцовым украинским спортсменом, поскольку говорила на русском языке и не была замечена в публичной критике России. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт тогда, впрочем, говорил, что «Клочкову очень уважает», а из федерации плавания ей звонили за три дня до мероприятия, но просто-напросто не дозвонились.

Яна Клочкова. Фото Global Look Press

Осознанный выбор

Как бы то ни было, после начала спецоперации Яна совсем исчезла из публичного поля. Пока буквально на днях известный украинский журналист и блогер Слава Демин не обвинил Золотую Рыбку в предательстве в связи с ее переездом с семьей в Крым. «Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать, с кем в свое время она дружила. Напомню, что в 2006-м Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом Харьковского городского совета от Партии регионов. Мама пловчихи Елена Синявская еще в 2021 году у себя в социальных сетях продолжала постить георгиевскую ленту», — раскритиковал Демин спортивную знаменитость в своей программе.

Кроме того, Яне досталось еще за ее отказ от иностранных социальных сетей, запрещенных в РФ, но сохранение профиля в популярной российской соцсети, которую украинцы считают вражеской. И где она недавно постила фотографии с сыном Сашей из Балаклавы. Кроме того, Демин также заявил, что семья Яны была замечена в этом городе на майские праздники с георгиевскими ленточками и российскими триколорами на одежде. Естественно, обвинения в предательстве привели к волне критики в адрес Клочковой со стороны украинцев.

Хотя, напомним, сама Яна сейчас максимально дистанцируется от публичности и политики. Очевидно, она просто хочет спокойно жить со своей семьей там, где родилась и выросла, то есть в Крыму. Да, вряд ли это избавит Героя Украины от нападок недоброжелателей, что мы уже проходили, в частности, со знаменитым в прошлом футболистом Анатолием Тимощуком, работающим сейчас в тренерском штабе петербургского «Зенита». Но Клочкова, как и Тимощук, сделала осознанный выбор в пользу жизни в России. И явно не собирается его менять, несмотря на критику украинских радикалов.