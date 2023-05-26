Дочь Гретцки травмировала мужа-гольфиста. Спортсмен намекнул на инцидент в спальне

Дастин Джонсон повредил спину при интересных обстоятельствах.

38-летний американец принимал участие в чемпионате PGA 2023, который проходит в городе Ок-Хилле. 17 мая шестикратный чемпион мира по гольфу поделился неожиданными подробностями своей травмы. Кажется, причиной могли стать физические упражнения с супругой Паулиной Гретцки.

— Я потянул мышцу в нижней части спины, — сказал Джонсон в интервью, объяснив, что это никак не связано с гольфом.

— Подняли ребенка? — спросил журналист, требуя более конкретного обоснования.

— Да, поднимая ребенка, ребенка побольше, — ответил Джонсон с улыбкой на лице.

Все присутствующие на пресс-конференции журналисты рассмеялись, услышав ответ Джонсона. Спортсмену самому также потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Многим намек был ясен — речь о Паулине. Шутка гольфиста по прозвищу Диджей вызвала бурную реакцию в соцсетях и спровоцировала сотни комментариев:

«Мой герой».

«Я в недоумении, почему это так смешно».

«Поздравляем с сексом, Диджей».

«Я даже не совсем понимаю, что это значит».

«Какая жуть».

«Он женат на Паулине. Его спина может болеть всегда».

Жена Джонсона — дочь легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки и американской актрисы Джанет Джонс. Паулина работает певицей и моделью. На ее аккаунт в соцсетях подписано более одного миллиона человек. Девушка часто попадает на обложки крупных журналов, рекламируя модную одежду и откровенные купальники.

Дастин и Паулина фактически обручились еще в 2013-м. Джонсон сделал предложение Гретцки спустя семь месяцев после их первого свидания.

«Моя мать всегда учила меня этому: нельзя гоняться за мужчинами. Они должны сражаться за тебя и выказывать уважение», — вспоминала в интервью Паулина Гретцки.

В апреле 2022-го на ферме Блэкберри в штате Теннесси пара сыграла свадьбу в присутствии всех родственников, включая сыновей Татума и Ривера. Приглашенным музыкальным гостем стал рок-звезда Кид Рок. Роскошное свадебное платье Паулины стоило свыше 200 тысяч долларов. Полупрозрачный наряд был вышит 100 000 кристаллами от Swarowski.

В подкасте Pillows and Beer Паулина объяснила, почему они с возлюбленным долго откладывали бракосочетание.

«Я просто делала все по-своему и не хотела слушать, как говорят другие, — признавалась Паулина. — Я так быстро влюбилась в него, и у нас стремительно произошло самое лучшее, что когда-либо происходило. У этого парня нет недостатков... Стресс от подготовки всего к свадьбе захватил бы мою и его жизнь, а мне нужно было быть его товарищем по команде. Мне нужно было быть рядом с ним, чтобы поддерживать его, любить его и следить за тем, чтобы он делал то, что ему было нужно».

До отношений с Паулиной Джонсон был известен разгульным образом жизни. В 2014 году он даже был временно отстранен от гольфа из-за проваленного теста на наркотики, когда в его крови нашли сразу несколько запрещенных веществ. Поддержка невесты и семьи Гретцки сыграла большую роль в отказе Дастина от старых вредных привычек.

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«Всегда знал, что хочу играть в гольф и поступить в колледж, — говорил Джонсон в интервью Life Beyond Sport. — Я изо всех сил стараюсь быть образцом для подражания, особенно на поле для гольфа. Стараюсь вести себя хорошо и не делаю ничего возмутительного. Я стараюсь вести игру как джентльмен и уважать всех. Вот как следует играть в эту игру».

Сейчас на счету Джонсона в общей сложности шестнадцать титулов, включая US Open, выигранный в 2016 году. Получится ли у него взять первую корону чемпионата PGA? Скоро узнаем.