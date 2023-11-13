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Сегодня, 20:56

Бах: «Решение по ОКР не означает отстранения России в международных федерациях»

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Президент МОК Томас Бах заявил, что решение организации отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских спортивных федераций.

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«Это решение основано исключительно на действиях ОКР и не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство соответствующей спортивной федерации России. Каждая международная федерация должна в каждом конкретном случае изучить ситуацию с учетом устава международной федерации», — приводит РИА Новости обращение Баха к международным федерациям на сайте МОК.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Источник: rsport.ria.ru
Томас Бах
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