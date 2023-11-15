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Олимпиада

Сегодня, 10:10

Сестры Аверины: «Кто выступал уже на Олимпиаде, не сможет ее заменить другими соревнованиями»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Сестры Дина и Арина Аверины в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос, смогут ли Игры БРИКС или Игры Дружбы заменить Олимпийские игры.

— Считаете, что альтернативные соревнования смогут заменить Олимпиаду?

— В этом плане Россия молодец, что придумывает альтернативные соревнования, похожие на Олимпийские игры и делает все для развития спорта в стране. Поэтому только положительно к этому относимся. Но тот, кто выступал уже на Олимпиаде, не сможет ее заменить другими соревнованиями. Там другая атмосфера, общение, деревня, где живут другие спортсмены, совсем другие эмоции и переживания. Поэтому, конечно, нельзя заменить, — сказали сестры Аверины «СЭ».

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. В июле 2023 года исполком FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада
Арина Аверина
Дина Аверина
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