Булыкин рассказал, при каких условиях российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что российские спортсмены должны сами определять, поедут ли они на Игры в Париж в нейтральном статусе, если у них будет такая возможность.

«Насколько я понимаю, все должно решаться отдельно. Теннисисты уже давно живут отдельно, играют и не парятся. Каждый спортсмен будет решать — ехать ему или нет. Все, конечно, хотят участвовать в Олимпиаде. Поэтому, если будет возможность, каждому спортсмену стоит поехать и показать себя. Все знают, из какой страны этот спортсмен. Есть возможность доказать на международном уровне, что российские спортсмены — один из лучших. Как это сейчас доказывают теннисисты», — приводит слова Булыкина «Газеты.Ru».

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.