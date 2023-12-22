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Олимпиада

22 декабря, 23:12

Булыкин рассказал, при каких условиях российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что российские спортсмены должны сами определять, поедут ли они на Игры в Париж в нейтральном статусе, если у них будет такая возможность.

«Насколько я понимаю, все должно решаться отдельно. Теннисисты уже давно живут отдельно, играют и не парятся. Каждый спортсмен будет решать — ехать ему или нет. Все, конечно, хотят участвовать в Олимпиаде. Поэтому, если будет возможность, каждому спортсмену стоит поехать и показать себя. Все знают, из какой страны этот спортсмен. Есть возможность доказать на международном уровне, что российские спортсмены — один из лучших. Как это сейчас доказывают теннисисты», — приводит слова Булыкина «Газеты.Ru».

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/22/21985573.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Олимпиада
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