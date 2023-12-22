Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 10:35

Навка верит, что Исинбаева будет защищать интересы России в МОК

Ана Горшкова
Корреспондент
Елена Исинбаева.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что входящая в состав комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева будет защищать интересы России.

«Человек жил там задолго до всех этих историй, у нее там семья. Ей там жить дальше — не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины. Плюс ее включили в МОК. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию. Я не так близко знаю Лену, но мы пересекались и общались. Не думаю, что она будет работать против России», — приводит слова Навки РИА Новости.

Также фигуристка отметила, что Исинбаевой нужно гордиться, так как она защищала Родину на спортивных фронтах, и «не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать».

Елена Исинбаева. «Доказала непричастность». Почему Россию исключили из МОК, а Исинбаеву — нет?

Летом 2023 года Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы РФ, а воинское звание майора назвала номинальным. Также двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сообщила, что продолжит работу в МОК, а в организации объявили, что она сохранит место в комиссии спортсменов.

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов сроком на восемь лет.

Мария Ласицкене. World Athletics остается в авангарде русофобии. Коу не пускает нас на Олимпиаду

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Елена Исинбаева
Татьяна Навка
11
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Навка: «Российский спортсмен на Олимпиаде — это и есть флаг и гимн нашей Родины»
Газманов раскритиковал критерии МОК: «Надо было сразу поставить всех на место!»
Депутат Свищев предложил УАФ обратить внимание на проблемы украинского футбола
Колосков назвал жестом отчаяния требование Украины отменить матч сборных России и Сербии
Захарова о требовании Украины отменить матч Россия — Сербия: «Они во всем террористы»
Сборная России завершила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сестры Аверины заявили, что не поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе