Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 13:13

Чернышенко сообщил, что участие России в выборах главы МОК не предусмотрено

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, сможет ли Олимпийский комитет России (ОКР) принять участие в выборах нового главы Международного олимпийского комитета.

«С учетом приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК участие нашей страны в выборной процедуре на пост президента Международного Олимпийского Комитета не предполагается», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Срок действующего президента МОК Томаса Баха завершится в 2025 году. Он возглавляет организацию с 2013 года.

Осенью 2023 года МОК приостановил членство в организации ОКР из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Чернышенко
Томас Бах
МОК
2
Читайте также
Биография Джеки Чана: карьера и жизнь известного актера и каскадера
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Матыцин заявил, что случаи отъезда российских спортсменов из страны единичны
Вице-премьер РФ Чернышенко заявил, что диалог России с Бахом представляется непродуктивным
Уехавших в США фехтовальщиков обвиняют в дезертирстве. Справедливо ли это?
Россия теряет еще одного гонщика. Известный раллист ждет болгарской лицензии
Сестры Аверины: «Верим, что выступим на международных соревнованиях с флагом и гимном, но когда — неизвестно»
Вяльбе попросила членов МОК перечитать Олимпийскую хартию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Вице-премьер РФ Чернышенко заявил, что диалог России с Бахом представляется непродуктивным

Япония может принять первые Олимпийские киберспортивные игры в 2026 году