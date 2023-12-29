Чернышенко сообщил, что участие России в выборах главы МОК не предусмотрено

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, сможет ли Олимпийский комитет России (ОКР) принять участие в выборах нового главы Международного олимпийского комитета.

«С учетом приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК участие нашей страны в выборной процедуре на пост президента Международного Олимпийского Комитета не предполагается», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Срок действующего президента МОК Томаса Баха завершится в 2025 году. Он возглавляет организацию с 2013 года.

Осенью 2023 года МОК приостановил членство в организации ОКР из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.