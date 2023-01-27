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Олимпиада

Сегодня, 11:22

ЕОК заявили, что российских спортсменов не допустят к Европейским играм 2023 года

Виктория Кравченко
Флаг России.
Фото Global Look Press
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Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) на официальном сайте сообщили, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Европейским играм 2023 года в Польше.

В заявлении отмечается, что при нынешних обстоятельствах участие в турнире россиян и белорусов невозможно.

«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове», — сообщается в письме.

3 марта ЕОК решили не допускать российских спортсменов до зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

25 января исполком ЕОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но не допускать атлетов, активно поддерживающих ситуацию на Украине.

Турнир состоится в Кракове и ряде городов Малопольского воеводства Польши с 9 по 25 июня.

Олимпиада
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